Le tweet cryptique d’Elon Musk pourrait être un avertissement pour les bots

Elon Musk a de nouveau publié un tweet crypté sur son compte Twitter officiel et cela pourrait être un avertissement pour les bots. Le tweet n’a pas de texte mais a deux emojis qui véhiculent beaucoup. Il a également eu une mise à jour de statut « bientôt ». Dans le tweet, Musk a utilisé un signe funéraire avec un signe de robot, ce qui pourrait clairement indiquer des robots RIP. Cela arrive alors que Musk a introduit 8 $ pour les ticks bleus comme moyen d’éliminer les trolls et les robots sur la plate-forme. Cette décision controversée a provoqué une tempête de critiques contre Musk, avec des inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la désinformation. Selon lui, cela pourrait également aider Twitter à ne pas compter entièrement sur les annonceurs pour payer ses factures.

Le tweet est devenu viral et a réussi à recueillir plus de 406 000 likes. Regarde:

– Elon Musk (@elonmusk) 12 novembre 2022

“J’ai été ajouté à au moins 10 messages de groupe avec des bots envoyant de fausses offres d’emploi cette semaine”, a commenté un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Malheureusement, étant donné que mon compte reproduit le travail d’un bot, cela peut inclure le compte Tweet Finder. Si c’est le cas, ce fut un honneur de vous servir tous.

Pendant ce temps, plus tôt, Musk a publié un mème, se tenant à sa décision et s’en prenant à la politicienne américaine Alexandria Ocasio-Cortez. AOC avait tweeté plus tôt, “Lmao à un milliardaire essayant sérieusement de vendre aux gens l’idée que la” liberté d’expression “est en fait un plan d’abonnement à 8 USD/mois.” Musk avait répondu : « Vos commentaires sont appréciés ; payez maintenant 8 $.

Lorsque l’ancienne candidate du Parti démocrate et écrivain Heidi Briones lui a demandé s’il paierait lui-même la charge de 8 dollars, il a répondu « 100 % ». Le mème consiste en un T-shirt sur lequel on peut lire : « Vos commentaires sont appréciés. Payez maintenant 8 $.

“Suite à sa dispute avec Musk sur la plate-forme de médias sociaux, AOC avait déclaré que ses” mentions et notifications Twitter “commodément” avaient cessé de fonctionner après qu’elle “[seemed] être entré dans la peau d’un certain milliardaire.

