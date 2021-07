Les prophéties peuvent être effrayantes, sans parler de celles faites il y a 8 ans indiquant que l’Angleterre perdrait contre l’Italie lors d’une séance de tirs au but à l’Euro 2020. Non, nous n’avons pas inventé cela. Un utilisateur de Twitter par le pseudo @lawseyitfc a fait cette étrange « prédiction » depuis 2013. Le tweet désormais viral a été publié par une personne nommée Cameron à l’aide d’un téléphone Blackberry. Avant d’appeler ce BS ou de s’attendre à ce qu’une image photoshopée apparaisse ci-dessous, voici le tweet réel :

« L’Angleterre vient de perdre la finale de l’euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but, rien n’a changé alors! », a écrit l’utilisateur le 22 février 2013.

L’Angleterre vient de perdre la finale de l’euro 2020 contre l’Italie aux tirs au but, rien n’a changé alors ! — Cameron (@lawseyitfc) 22 février 2013

Bambous? Les utilisateurs des réseaux sociaux et les fans de football aussi.

Pour ceux qui ne connaissent pas le monde Twitter, non, il n’y a pas encore de bouton d’édition sur l’application Blue Bird.

Pour en revenir au match, Luke Shaw a marqué à la 2e minute pour donner l’avantage à l’Angleterre contre l’Italie lors de la finale de l’Euro 2020 à Wembley. C’était le but le plus rapide jamais inscrit dans une finale européenne. Leonardo Bonucci a égalisé pour les Azzuri à la 67e minute, pour devenir le joueur le plus âgé à marquer lors d’une finale européenne. L’Italie a battu l’Angleterre 3-2 aux tirs au but après la fin du match 1-1 après prolongation pour s’assurer son deuxième titre de champion d’Europe.

Le gardien italien Gianluigi Donnarumma était le héros des Azzurri lors de la fusillade, tandis que les remplaçants Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka n’ont pas réussi à se convertir sur place pour l’Angleterre.

