Le tuyau de drainage du bâtiment à l’échelle des braves samaritains en Russie pour sauver les enfants pris au piège dans le feu

Une vidéo de sauvetage d’enfants de Kostroma en Russie est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont fait preuve d’un courage phénoménal en escaladant un tuyau d’évacuation pour sauver deux enfants, pris au piège dans un incendie. La résidence était en proie aux flammes et de la fumée s’échappait de la fenêtre. La vidéo montrait un homme tenant le tuyau d’une main et étirant l’autre pour attraper l’enfant qu’il tentait de sauver. Les enfants piégés se trouvaient à environ un mètre du tuyau d’évacuation.

L’homme qui avait du mal à attraper l’enfant se trouvait à environ 30 mètres au-dessus du sol. Mais après plusieurs tentatives, il a attrapé l’enfant et l’a passé à la personne en dessous de lui. La deuxième et la troisième personne s’accrochaient également au tuyau de la même manière. La troisième personne a remis l’enfant à la femme au sol. De même, ils ont également sauvé le deuxième enfant du troisième étage de l’immeuble.

La vidéo, qui a été tournée par des habitants de l’autre côté de la rue, a été partagée sur une chaîne YouTube. Dans la description de la vidéo, les détails de l’incident ont également été partagés. Selon lequel, cela s’est produit dans la ville de Kostroma, dans l’ouest de la Russie, qui abrite un célèbre musée de la lutte contre les incendies.

On a également appris que plus tard les extincteurs sont arrivés et ont éteint le feu. Compte tenu des efforts héroïques des hommes qui ont sauvé les enfants, ils ont été nominés pour des prix de bravoure.

La vidéo, qui a été partagée le 13 juin, a enregistré plus de 14 000 vues. Les gens louaient les hommes et les appelaient une combinaison de bravoure, de compassion et de courage. Appelant les hommes des « héros », un utilisateur de YouTube nommé Armann a écrit que « c’est ce que font les hommes ». Il a ajouté que les enfants pourraient être terrifiés en se balançant, mais c’est mieux que d’être brûlé vif. Un autre utilisateur Dexter 12X s’est demandé comment le tuyau d’évacuation était assez solide pour supporter la charge de trois hommes. Il a écrit que le tuyau aurait pu être « cassé facilement, tuant tous les trois ».

Plusieurs utilisateurs ont critiqué la femme qui tournait la vidéo. Ils ont d’abord été agacés car la vidéo n’a pas été tournée correctement. Et deuxièmement, ils étaient en colère contre elle pour ne pas avoir aidé les résidents, luttant pour sauver les enfants.

