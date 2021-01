Une fille de 11 ans est devenue virale sur Instagram pour un tutoriel de maquillage avec elle et sa sœur.

Worthy, 11 ans, et sa sœur aînée Kalista sont récemment apparues dans une vidéo virale sur Instagram. Dans le clip, on peut voir la petite Digne en train de relooker sa sœur aînée.

Tout d’abord, elle applique un peu de sérum dans les cheveux de Kalista et les frotte bien. Ensuite, elle répare minutieusement une mèche particulière des cheveux de sa sœur. Worthy termine le look avec une pointe de bâton sur les lèvres de Kalista.

La vidéo a été téléchargée sur le compte Instagram de Kalista avec la légende « Chapstick est toujours nécessaire ».

Depuis qu’elle a été partagée sur Instagram, la photo a été appréciée par près de 6000 utilisateurs et plusieurs personnes ont commenté les expressions adorables sur le visage de la petite fille.

Une utilisatrice nommée Hannah Bucker a écrit: « Ces vidéos sont tellement apaisantes et agréables » tandis qu’une autre nommée Patricia a déclaré: « Elle est adorable ». D’autres encore ont commenté la qualité de la vidéo pour les passionnés d’ASMR.

Les vidéos de tutoriels de maquillage sont extrêmement populaires sur Instagram, avec des vidéos virales totalisant des millions de vues. Et si les vrais didacticiels eux-mêmes sont très demandés, les faux didacticiels comme celui créé par le duo soeur Worthy et Kalista sont également populaires sur les plateformes de partage de vidéos et d’histoires.

En novembre 2019, une vidéo TikTok d’une jeune femme, prétendant donner des conseils sur le recourbement des cils dans ce qui ressemblait à un tutoriel de maquillage tout en condamnant la répression chinoise contre les musulmans ouïghours au Xinjiang, est devenue virale. Alors que la vidéo est apparue pour la première fois sur l’application appartenant à des Chinois qui avait précédemment été accusée de censurer le contenu anti-Pékin, le « tutoriel » s’est rapidement étendu à d’autres plateformes.

Le clip de l’adolescente américaine Feroza Aziz, qui se décrit comme « 17 Just a Muslim », a eu des millions de vues sur plusieurs plateformes de médias sociaux quelques jours après le téléchargement et a catapulté la jeune femme à l’attention des médias internationaux.