Le tutoriel de l’homme sur l’allumage du feu est pour le temps où vous n’avez pas de briquet autour

Allumer un feu peut être la chose la plus facile à faire lorsque vous avez une boîte d’allumettes ou un briquet. Mais le jeu change complètement lorsque vous devez allumer le feu sans eux. Dans de telles situations, ce clip d’un homme allumant un feu à l’aide d’un marteau et d’un peu de science pourrait s’avérer utile. La vidéo d’un homme allumant le feu à l’aide d’un marteau devient virale sur Internet. Le clip montre un homme brisant un morceau de bois avant de placer un morceau de papier sur une grande et solide plate-forme métallique. Ensuite, il prend un marteau et une tige de métal et commence à le battre avec le marteau, retournant la tige à chaque coup. Il touche la tige au morceau de papier, qui s’enflamme après quelques coups. Puis il place le papier illuminé sur les morceaux de bois broyés, qui s’enflamment également.

“Comment un marteau peut générer suffisamment de chaleur pour allumer un feu”, lit-on dans la légende publiée avec la vidéo.

Regardez la vidéo ci-dessous :

La vidéo a accumulé plus de 7,8 millions de vues à ce jour. Les utilisateurs des médias sociaux ont été stupéfaits en voyant cette technique d’allumage d’un incendie. Certains d’entre eux craignaient même qu’il ne frappe le marteau sur ses doigts. L’un des utilisateurs a écrit: «Le niveau de précision que ce type montre est vraiment effrayant. Petite erreur, ses doigts ont disparu ».

Un autre utilisateur a écrit : « Ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît, car il faut une bonne résistance et une bonne fréquence, et la plupart des alliages de fer de cette épaisseur deviendraient trop mous et s’effondreraient avant d’atteindre la température pour allumer le feu, mais en principe c’est possible. ”.

Un autre utilisateur a écrit : « Je suis émerveillé par l’habileté et la précision de ce type avec ce marteau. J’aurais perdu tous mes doigts ».

Auparavant, une vidéo d’une personne allumant un feu à l’aide de feuilles sèches, d’une pile à crayon et d’un emballage de chewing-gum était devenue virale sur les réseaux sociaux. La vidéo présentait un bol avec quelques feuilles sèches et un homme utilisant une cellule de crayon pour couper l’emballage du chewing-gum d’une manière spécifique.

“Comment allumer un feu avec une batterie et un emballage de gomme”, lit la légende.

Le tweet a amassé plus de 1,12 lakh vues et compte toujours.

