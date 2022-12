Le tutorat aide les enfants à rattraper leur retard – mais il n’y a pas assez de places pour les étudiants dans le besoin

Comparer des fractions et des nombres décimaux était un sujet mathématique que Victoria Tash, 11 ans, a trouvé délicat ces dernières années, en particulier lorsque l’école s’est déplacée en ligne.

Cependant, des séances de tutorat régulières ont aidé l’élève de 6e année à se sentir plus confiante — au point où elle dit qu’elle lève maintenant la main plus souvent pour expliquer une réponse devant ses camarades de classe.

“Cela m’a beaucoup aidé, parce que je peux rattraper des trucs qui me manquaient en ligne”, a-t-elle déclaré à propos du soutien scolaire qu’elle reçoit dans son programme parascolaire à Toronto.

“En venant au tutorat, vous [can] poser plus de questions que d’habitude en classe. Ils vous aident plus qu’un enseignant ne le ferait habituellement… Ils vous aideront en fait avec des questions, vous l’expliqueront – en s’assurant que vous savez quoi faire.”

Les élèves, les parents et les enseignants ont partagé comment les perturbations de la pandémie – des changements entre l’apprentissage en personne et en ligne, aux problèmes d’accessibilité avec les cours à distance et les pénuries de personnel tournantes – ont rendu l’école incohérente, plus difficile et frustrante.

Cela affecte la maternelle jusqu’à la 12e année et au-delà, des retards de lecture détectés chez les jeunes apprenants aux étudiants aspirant au niveau postsecondaire qui ne se sentent pas préparés pour la prochaine étape. UNESCO signalé que plus de 1,5 milliard d’étudiants ont été touchés dans le mondeles apprenants les plus vulnérables étant les plus durement touchés – quelque chose qui se reproduit également au niveau local, selon des chercheurs canadiens et des défenseurs de l’éducation.

Les experts ont signalé le tutorat comme un moyen précieux d’aider les étudiants à combler les lacunes en matière de connaissances, qu’elles soient préexistantes ou apparues au milieu de la pandémie. Et plusieurs provinces ont alloué des fonds aux efforts de tutorat dans le cadre des plans de rattrapage scolaire en cas de pandémie.

Alors que les programmes de tutorat liés à l’école varient considérablement d’un endroit à l’autre, les organisateurs et les familles disent qu’ils sont actuellement confrontés à un défi commun : pas assez de places face à une demande croissante.

Avant la COVID, l’intérêt était déjà élevé pour Beyond 3:30, le programme parascolaire auquel participe Victoria.

Andre Smart, à gauche, écoute le tuteur Faysal Garad discuter des concepts mathématiques lors d’une séance de tutorat en petit groupe cette semaine. ‘Quand je serai de retour en classe, j’aimerais juste bien faire les choses… Je le sais déjà, parce que Faysal [helped] moi, dit l’élève de 6e année. (Craig Chivers/CBC)

Mais la demande pour l’offre en personne en semaine – qui associe le soutien scolaire à la nutrition, à l’activité physique, à la santé mentale et au développement des compétences sociales – s’est vraiment intensifiée, a déclaré Sandra Pierre, directrice des programmes de la Toronto Foundation for Student Success, qui supervise Beyond 3:30 .

“Avant la pandémie, nous avions un énorme intérêt. Après la pandémie, je pense, nous avons plus de parents qui s’inscrivent et veulent l’aspect tutorat du programme. Et je pense que c’est parce que… le tutorat coûte cher. Chez Beyond 3:30, c’est gratuit .”

REGARDER | Comment le tutorat aide ces enfants à rattraper leur retard et à prendre confiance : Comment le tutorat aide ces enfants à rattraper leur retard et à renforcer leur confiance en classe Les étudiants torontois du programme Beyond 3:30 expliquent comment le tutorat en petit groupe les aide, tandis que le directeur des programmes révèle à quel point les relations et le renforcement de la confiance sont essentiels.

Le financement provincial a aidé la fondation – qui soutient les élèves du Toronto District School Board – à étendre Beyond 3:30 pour ajouter un tutorat continu en petit groupe pour les enfants inscrits en personne, ainsi qu’à introduire le tutorat virtuel en petit groupe dans d’autres écoles.

Le programme en personne s’est également récemment étendu au-delà des collégiens aux élèves dès l’âge de la 3e année dans certains endroits.

Il offre une aide ciblée, dirigée par de jeunes adultes représentatifs des communautés scolaires, a déclaré Pierre. Les tuteurs sont régulièrement des candidats enseignants ou d’anciens participants à Beyond 3:30 poursuivant maintenant des études postsecondaires.

Les sessions peuvent commencer par des étudiants demandant de l’aide pour des devoirs spécifiques, ou peut-être des tuteurs révisant des concepts mathématiques avec les enfants en utilisant des modules pour leurs niveaux scolaires.

Aaden Kyei, un autre élève de 6e année à Toronto, dit que le tutorat l’a aidé à gagner en confiance. “J’avais surtout peur d’être timide, alors venir ici, faire du tutorat, m’a fait vaincre ma peur.” (Craig Chivers/CBC)

Bien que Pierre reconnaisse que les séances de tutorat ne couvriront pas le programme d’une année entière, l’objectif est d’aider les élèves à rattraper leur retard et de les pousser à devenir des apprenants plus forts, à renforcer leur indépendance et à accroître leur confiance.

“Nous comptons sur le financement et nous souhaitons vraiment pouvoir faire plus et nous étendre à d’autres écoles et à d’autres domaines”, a-t-elle déclaré. notant que certaines écoles – comme celle de Victoria – ont une liste d’attente.

Les sessions « passent par le toit »

Au Québec, un autre programme gratuit voit également la demande monter en flèche.

L’organisme de services éducatifs à but non lucratif LEARN fait appel à des enseignants certifiés pour offrir des séances de tutorat en ligne individuelles en direct à la communauté scolaire publique et privée de langue anglaise de la province, ainsi qu’aux élèves à domicile anglophones, dans toutes les matières, de la 2e à la 11e année.

“Les tutoriels ont vraiment décollé en 2021-22 [school year] en particulier, simplement parce qu’il y avait un sentiment parmi les parents et les enseignants que… les élèves accusaient du retard, éprouvaient des difficultés dans certains domaines, et qu’ils avaient besoin de ce soutien supplémentaire », a déclaré Michael Canuel, PDG de l’organisme basé à Laval, au Québec.

Le tutorat de l’organisation québécoise LEARN a “vraiment décollé” au cours de l’année scolaire 2021-2022, a déclaré le PDG Michael Canuel. (Étienne Gosselin/CBC)

“Nos chiffres sont en train de grimper en flèche”, a-t-il déclaré. “Cette année, nous prévoyons jusqu’à 45 000 sessions de tutorat. C’est donc une augmentation par rapport à ce que nous faisions en 2019-2020… ce qui aurait été [in] la gamme de 12 à 14 000 sessions de tutorat.”

En utilisant des sessions de 30 minutes, les tuteurs de LEARN doivent rapidement aller à la racine des problèmes d’un élève, tout en développant la confiance et un rapport pour soutenir l’apprentissage continu. Audrey McLaren, enseignante et tutrice de mathématiques virtuelles de longue date, dit qu’elle essaie de “démêler” les problèmes en demandant aux élèves de résoudre les problèmes sur un tableau blanc virtuel.

“Je vais invariablement découvrir quelque chose – ‘Uh oh, je vois que c’est là que se trouve le vrai problème.’ Et puis nous passerons un peu de temps là-dessus… Parfois, c’est comme être un détective”, a-t-elle expliqué.

“Une fois que j’ai une bonne idée de ce sur quoi ils ont besoin de moi pour les aider, je peux développer le sujet quel qu’il soit… en me basant sur mon expérience d’enseignement de ce sujet en classe.

“Tous les enseignants, nous avons tous notre sac d’astuces pour aider les enfants à comprendre certains concepts.”

Audrey McLaren, une éducatrice en ligne qui enseigne virtuellement les mathématiques au secondaire depuis 2008, affirme que le tutorat nécessite un peu de travail de détective pour découvrir rapidement la racine du problème d’un élève. (Étienne Gosselin/CBC)

McLaren propose 18 séances par semaine, et la plupart sont des enfants qu’elle voit chaque semaine.

Avec le tutorat, dit-elle, il est assez clair à quel point elle a été efficace – par opposition à l’enseignement d’une classe de 15 ou 20 élèves, quand “il y a toujours ce gros point d’interrogation dans l’air” quant à savoir si tout le monde a compris la leçon.

“Ils arrivent généralement et leur ton de voix est très stressé : ‘Mon professeur a fait ça aujourd’hui et je ne le comprends vraiment pas.’ Et à la fin de [the session]ils rient et ils sont nettement moins anxieux”, a déclaré McLaren. “Donc, j’espère qu’après quelques séances… la diminution de l’anxiété se transforme en plus de confiance.”

“Il n’y en a pas assez”

Le tutorat est plus qu’une simple aide aux devoirs, souligne Canuel.

“Il faut aller au cœur du problème, des problèmes, les identifier et ensuite travailler avec les étudiants tout au long d’une année”, a-t-il déclaré. “[Sessions] il faut être intensif. Ils doivent être cohérents – et cela reste un défi.”

Mais son programme se heurte actuellement à quelques obstacles. L’un est d’avoir suffisamment de personnel pour répondre à la demande; LEARN compte maintenant un peu plus de 200 tuteurs, mais c’est un défi, compte tenu de la pénurie d’enseignants au Québec, surtout dans des matières précises.

Et comme le programme de Toronto, le financement stable est également un problème.

« Nous sommes financés par ce qu’on appelle l’Entente Canada-Québec pour l’éducation dans la langue de la minorité. Nous comptons sur notre ministère de l’Éducation pour nous appuyer », a déclaré Canuel.

“Cette année, nous espérons être en mesure d’offrir 45 000 sessions de tutorat – et cela dépend de l’obtention d’un nombre suffisant de tuteurs et de l’obtention de notre financement.”

La demande actuelle de tutorat dépasse également les places disponibles pour Beyond 3:30, a noté Pierre.

“Nous aimerions pouvoir obtenir le financement afin que nous puissions avoir plus de ces programmes. Nous ne sommes pas en mesure de répondre aux besoins”, a-t-elle déclaré.

“Nous devons nous concentrer beaucoup plus sur le fait de donner aux enfants la possibilité d’accéder à [free] un tutorat comme celui-ci… Dans beaucoup de communautés, les parents n’ont pas les moyens de s’offrir un tutorat individuel. C’est assez coûteux.”

Sandra Pierre est la directrice des programmes de la Toronto Foundation for Student Success, qui gère Beyond 3:30, un programme parascolaire gratuit qui comprend du tutorat. (Craig Chivers/CBC)

La parente montréalaise Katherine Korakakis a inscrit son fils de 15 ans, Nathan, et sa fille de 11 ans, Bella, au tutorat au cours des dernières années, notamment par le biais de LEARN.

Dans son rôle de présidente de l’Association des comités de parents anglophones du Québec, elle a également entendu des collègues parents qui sentent que leurs enfants prennent du retard sur leur “désespoir” d’accéder au tutorat.

“Y en a-t-il? Oui. Les étudiants doivent-ils attendre pour y accéder? Oui. Les étudiants ratent-ils l’occasion? Oui”, a-t-elle déclaré. “Parce qu’il n’y en a pas assez.”

Katherine Korakakis est la présidente de l’Association des comités de parents anglophones du Québec. Ce parent montréalais de deux enfants a constaté de visu qu’il n’y a pas assez de tutorat disponible et accessible aux familles. (Étienne Gosselin/CBC)

Korakakis souhaite que les responsables de l’éducation élaborent un plan plus clair pour la récupération de l’apprentissage, y compris un tutorat gratuit plus intensif et continu pour les étudiants.

“Nous aimerions qu’il soit offert à l’école ou virtuellement, selon ce qui est le mieux pour les capacités d’apprentissage de l’enfant, et aussi ce qui est le mieux pour l’horaire de l’enfant”, a-t-elle déclaré.

“Pas seulement 20 minutes. Comme une bonne heure de tutorat par semaine qui commencerait à faire des pas en avant réussis, vers le rattrapage.”