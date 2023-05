Le président turc Recep Tayyip Erdogan a vanté la « relation spéciale » de son pays avec le dirigeant russe Vladimir Poutine, s’adressant à CNN lors d’une interview diffusée vendredi.

« Nous n’en sommes pas à un point où nous imposerions des sanctions à la Russie comme l’a fait l’Occident. Nous ne sommes pas liés par les sanctions de l’Occident », a déclaré Erdogan à la chaîne. « Nous sommes un État fort et nous entretenons une relation positive avec la Russie. »

« La Russie et la Turquie ont besoin l’une de l’autre dans tous les domaines possibles », a déclaré Erdogan.

Il a ajouté que l’Initiative du corridor céréalier de la mer Noire, négociée par l’ONU et la Turquie, dans laquelle il a joué un rôle clé en aidant à débloquer les exportations cruciales de céréales ukrainiennes bloquées par l’invasion russe, « a été possible grâce à notre relation spéciale avec le président Poutine ».

« L’Occident ne mène pas une approche très équilibrée. Vous avez besoin d’une approche équilibrée envers un pays comme la Russie, ce qui aurait été une approche beaucoup plus heureuse », a-t-il déclaré.

La proximité du puissant dirigeant turc avec Poutine, malgré son appartenance à l’OTAN, a rendu nerveux de nombreux dirigeants et diplomates occidentaux.

Ces commentaires sont intervenus avant le second tour de l’élection présidentielle turque, le deuxième tour d’une course très chargée et tendue se tenant le 28 mai car ni Erdogan ni son rival Kemal Kilicdaroglu n’ont remporté plus de 50 % des voix au premier tour.

Erdogan a terminé avec quelques points d’avance lors du vote initial et s’appuie sur son image de leader nationaliste fort qui repousse la domination occidentale, bien que la Turquie soit membre de l’OTAN. Kilicdaroglu, quant à lui, s’est engagé à renforcer les liens de la Turquie avec l’Occident et l’OTAN. La Turquie abrite la deuxième plus grande armée de l’alliance après les États-Unis et abrite 50 ogives nucléaires tactiques américaines.