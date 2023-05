Le Turc Erdogan tente de renforcer son soutien avant le second tour de la présidentielle – National

Le président Tayyip Erdogan a appelé mardi les électeurs turcs à le soutenir lors du second tour des élections du 28 mai afin de maintenir la stabilité en Turquie, alors qu’il cherche à prolonger son règne pour une troisième décennie.

Erdogan a obtenu 49,5% lors du vote de dimanche et est tombé juste en deçà de la majorité nécessaire pour éviter un ruissellement lors d’un vote considéré comme un référendum sur son régime autocratique. Son principal challenger, Kemal Kilicdaroglu, candidat d’une alliance d’opposition à six, a obtenu 45 %.

Actifs financiers turcs affaibli pour un deuxième jour, en particulier les obligations d’État et d’entreprise et les actions bancaires, car les investisseurs parient que Erdogan69 ans, gagnerait un autre mandat de cinq ans et poursuivrait ses politiques économiques peu orthodoxes.

Lors d’une élection parlementaire également tenue dimanche, l’Alliance populaire, composée du parti AKP (AKP) d’Erdogan et de ses partenaires nationalistes et islamistes, a remporté 322 des 600 sièges de la nouvelle législature, obtenant une majorité qui lui a permis d’affirmer que voter pour lui assurer la stabilité.

Erdogan a déclaré que la Turquie avait besoin d’une harmonie entre le parlement et la présidence pour une gouvernance fonctionnelle.





« La forte présence de l’Alliance populaire au parlement nous rend également plus forts en tant que gouvernement. L’harmonie entre l’exécutif et le législatif aiderait au développement de notre pays », a-t-il déclaré dans une interview diffusée par CNN Turk.

Une ventilation des décomptes des votes a montré que l’AKP est arrivé en tête même dans 10 des 11 provinces touchées par les élections dévastatrices de février tremblements de terre dans le sud-est de la Turquie, où plus de 50 000 personnes ont été tuées et des millions de personnes se sont retrouvées sans abri.

Les analystes ont déclaré que ce résultat montrait que la promesse d’Erdogan de reconstruire des villes détruites avait rassuré les électeurs dans ce qui était déjà principalement des bastions de l’AKP.

Pour sa part, le challenger d’Erdogan, Kilicdaroglu, a cherché à donner une tournure positive au résultat.

« Un message de changement est sorti des urnes. Ceux qui veulent du changement dans ce pays sont maintenant plus que ceux qui ne le veulent pas », a déclaré Kilicdaroglu, faisant référence à Erdogan en deçà des 50 %, dans une série de tweets adressés à « chers jeunes ».

Mais bon nombre de ses partisans, y compris le premier électeur Asim, étaient sombres quant aux chances de Kilicdaroglu lors du second tour.

« J’ai moins d’espoir maintenant », a déclaré Asim, un étudiant de 22 ans.





« Je pense qu’il y a une impasse ici. D’un côté, il y a des électeurs nationalistes (turcs) et de l’autre, des électeurs kurdes », a-t-il déclaré, faisant référence à la large coalition soutenant Kilicdaroglu, un ancien fonctionnaire aux manières douces.

« Seul un maître politicien peut tirer la victoire de cette situation, et cette personne n’est pas Kilicdaroglu, à mon avis. »

Kilicdaroglu, 74 ans, a lancé un appel aux jeunes électeurs en faisant référence à la crise du coût de la vie, qui en Turquie a été fortement exacerbée par l’insistance d’Erdogan à réduire les taux d’intérêt, provoquant une forte baisse de la lire et une inflation galopante.

« Vous n’avez pas assez d’argent pour quoi que ce soit », a-t-il dit. « Votre joie de vivre vous a été enlevée… Vous ne retrouverez pas votre jeunesse. Nous avons 12 jours pour sortir de ce tunnel obscur… »

Les jeunes électeurs ont déclaré qu’ils souhaitaient une meilleure éducation, la fin du népotisme et des améliorations en matière de droits de l’homme. Une enquête de Konda Research l’année dernière a montré qu’environ les trois quarts des primo-votants pensaient que ce serait mauvais pour la Turquie si Erdogan remportait cette élection présidentielle, contre 59% dans l’ensemble de la population.

Kilicdaroglu, chef du parti laïc CHP, s’est engagé à raviver la démocratie après des années de répression étatique, à revenir à des politiques économiques orthodoxes, à renforcer les institutions qui ont perdu leur autonomie sous Erdogan et à reconstruire des liens effilochés avec l’Occident.

Pendant ce temps, la gauche verte – le troisième plus grand parti du nouveau parlement après l’AKP et le CHP – a déclaré qu’elle avait déposé des objections aux résultats dans des « centaines » d’urnes, alléguant une fraude.

L’élection est suivie de près à Washington, en Europe et dans toute la région, où Erdogan a affirmé le pouvoir turc. Il a également renforcé les liens avec la Russie, mettant à rude épreuve l’alliance traditionnelle d’Ankara avec les États-Unis.

Lors du vote présidentiel de dimanche, le candidat nationaliste Sinan Ogan est arrivé troisième avec 5,2% de soutien et l’accent sera désormais mis sur la manière dont ses partisans voteront le 28 mai.

Dans un coup de pouce potentiel à Erdogan, Ogan a déclaré à Reuters dans un entretien lundi, il ne soutiendrait Kilicdaroglu au second tour que si ce dernier excluait toute concession à un parti pro-kurde.

Sondages d’opinion avait montré Erdogan à la traîne de Kilicdaroglu, mais le résultat de dimanche suggérait que lui et son AKP d’origine islamiste étaient capables de rallier les électeurs conservateurs malgré les difficultés économiques de la Turquie.

Kilicdaroglu et son alliance veulent restaurer un système de gouvernement parlementaire et supprimer la puissante présidence exécutive introduite par Erdogan.

L’AKP est arrivé en tête lors du vote parlementaire de dimanche avec 267 députés, suivi du CHP de Kilicdaroglu avec 169 et du parti pro-kurde de la gauche verte avec 61.

