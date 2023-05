Le Turc Erdogan remporte l’approbation du candidat à la troisième place avant le second tour des élections

ANKARA, Turquie (AP) – Le candidat classé troisième aux élections présidentielles turques de lundi a officiellement approuvé le président Recep Tayyip Erdogan pour le second tour du scrutin qui se tiendra le 28 mai.

Ogan, un ancien universitaire soutenu par un parti d’extrême droite anti-migrants, a remporté 5,17% lors du vote du 14 mai et pourrait détenir la clé de la victoire au second tour maintenant qu’il est hors course.