Le Turc Erdogan refuse un challenger réformateur pour remporter un autre mandat

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a refusé un challenger qui cherchait à inverser ses changements de tendance autoritaire, obtenant cinq ans de plus pour superviser le pays au carrefour de l’Europe et de l’Asie qui joue un rôle clé dans l’OTAN.

Erdogan l’a emporté en remportant plus de 52% des voix lors du second tour présidentiel de dimanche, qui est intervenu deux semaines après avoir échoué à remporter une victoire pure et simple au premier tour. Une majorité d’électeurs turcs au second tour l’ont choisi plutôt que son challenger Kemal Kilicdaroglu, montrant leur soutien à un homme qu’ils considèrent comme un leader fort et éprouvé.

Les électeurs étaient partagés entre la loyauté envers Erdogan, qui a gouverné pendant deux décennies, et les espoirs pour le candidat de l’opposition, qui a promis de revenir aux normes démocratiques, d’adopter des politiques économiques plus conventionnelles et d’améliorer les liens avec l’Occident.

Avec son avenir politique immédiat assuré, Erdogan doit maintenant faire face à la montée en flèche de l’inflation qui a alimenté une crise du coût de la vie et reconstruire à la suite d’un tremblement de terre dévastateur qui a tué plus de 50 000 personnes.

Dans deux discours – l’un à Istanbul et l’autre à Ankara – Erdogan a remercié la nation de lui avoir confié à nouveau la présidence.

« Nous espérons être dignes de votre confiance, comme nous le sommes depuis 21 ans », a-t-il déclaré à ses partisans dans un bus de campagne devant son domicile à Istanbul.

Il a déclaré que les divisions de l’élection étaient terminées, mais il a continué à pester contre son adversaire.

« Le seul gagnant aujourd’hui est la Turquie », a déclaré Erdogan devant le palais présidentiel d’Ankara, promettant de travailler dur pour le deuxième siècle de la Turquie, qu’il a appelé le « siècle turc ». Le pays célèbre son centenaire cette année.

Des défis suprêmes nous attendent, à commencer par l’économie qui a été mise à mal par ce que les critiques considèrent comme les politiques peu orthodoxes d’Erdogan. Il doit également s’occuper d’efforts de reconstruction massifs dans 11 provinces touchées par le tremblement de terre du 6 février qui a rasé des villes entières.

Kilicdaroglu a déclaré que l’élection était « la plus injuste de tous les temps », avec toutes les ressources de l’État mobilisées pour Erdogan.

« Nous continuerons à être à l’avant-garde de cette lutte jusqu’à ce qu’une véritable démocratie vienne dans notre pays », a-t-il déclaré à Ankara. Il a remercié les plus de 25 millions de personnes qui ont voté pour lui et leur a demandé de « rester debout ».

Le peuple a montré sa volonté « de changer un gouvernement autoritaire malgré toutes les pressions », a déclaré Kilicdaroglu.

Les partisans d’Erdogan, un populiste qui divise et un orateur magistral, sont descendus dans la rue pour célébrer, agitant des drapeaux turcs ou du parti au pouvoir, klaxonnant des voitures et scandant son nom. Des coups de feu festifs ont été entendus dans plusieurs quartiers d’Istanbul.

Son prochain mandat comprendra certainement des manœuvres plus délicates avec les autres membres de l’OTAN sur l’avenir de l’alliance et la guerre en Ukraine.

Les dirigeants du monde entier ont envoyé leurs félicitations, soulignant le rôle élargi de la Turquie et d’Erdogan dans la politique mondiale.

Les politiciens occidentaux se sont dits prêts à continuer à travailler avec Erdogan malgré des années de relations parfois tendues. Le plus imminent, c’est que la Turquie détient les cartes pour les espoirs de la Suède de rejoindre l’OTAN. L’offre vise à renforcer l’alliance militaire contre la Russie et est essentielle à la continuité d’un accord pour permettre les expéditions de céréales ukrainiennes et éviter une crise alimentaire mondiale.

« Personne ne peut mépriser notre nation », a déclaré Erdogan à Istanbul.

Steven A. Cook, chercheur principal au Council on Foreign Relations, basé à Washington, a déclaré que la Turquie était susceptible de « déplacer le poteau de but » sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN alors qu’elle sollicite les demandes des États-Unis.

Il a également déclaré qu’Erdogan, qui a parlé de l’introduction d’une nouvelle constitution, ferait probablement encore plus d’efforts pour verrouiller les changements adoptés par son Parti conservateur et religieux de la justice et du développement, ou AKP.

Dans son discours de victoire, Erdogan a déclaré que la reconstruction des villes frappées par le séisme serait sa priorité. Il a également déclaré qu’un million de réfugiés syriens retourneraient dans des « zones de sécurité » contrôlées par la Turquie en Syrie dans le cadre d’un projet de réinstallation mené avec le Qatar.

Erdogan a conservé le soutien des électeurs conservateurs qui lui restent dévoués pour avoir rehaussé le profil de l’islam en Turquie, qui était fondé sur des principes laïcs, et accru l’influence du pays dans la politique internationale.

Le rival d’Erdogan était un ancien fonctionnaire aux manières douces qui dirigeait le Parti populaire républicain pro-laïc, ou CHP, depuis 2010. L’opposition a mis des mois à s’unir derrière Kilicdaroglu. Lui et son parti n’ont remporté aucune élection dans laquelle Erdogan s’est présenté.

Dans un effort frénétique de sensibilisation des électeurs nationalistes lors du second tour, Kilicdaroglu s’est engagé à renvoyer les réfugiés et a exclu les négociations de paix avec les militants kurdes s’il était élu.

Erdogan et les médias pro-gouvernementaux ont décrit Kilicdaroglu, qui a reçu le soutien du parti pro-kurde du pays, comme étant de connivence avec des «terroristes» et soutenant ce qu’ils ont décrit comme des droits LGBTQ «déviants».

Dans son discours de victoire, Erdogan a répété ces thèmes, affirmant que les personnes LGBTQ ne peuvent pas « infiltrer » son parti au pouvoir ou ses alliés nationalistes.

À Ankara, Hacer Yalcin, électeur d’Erdogan, a déclaré que l’avenir de la Turquie était radieux.

« Bien sûr qu’Erdogan est le vainqueur… Qui d’autre ? Il a tout fait pour nous », a déclaré Yalcin. « Dieu nous bénit !

Erdogan, un musulman de 69 ans, devrait rester au pouvoir jusqu’en 2028.

Il a transformé la présidence d’un rôle largement cérémoniel en un bureau puissant grâce à un référendum remporté de justesse en 2017 qui a mis fin au système de gouvernance parlementaire de la Turquie. Il a été le premier président directement élu en 2014 et a remporté les élections de 2018 qui ont inauguré la présidence exécutive.

La première moitié du mandat d’Erdogan comprenait des réformes permettant au pays d’entamer des pourparlers pour rejoindre l’Union européenne, ainsi qu’une croissance économique qui a sorti de nombreuses personnes de la pauvreté.

Mais il a ensuite décidé de supprimer les libertés et les médias et a concentré plus de pouvoir entre ses mains, en particulier après une tentative de coup d’État ratée qui, selon la Turquie, a été orchestrée par le religieux islamiste américain Fethullah Gulen. L’ecclésiastique nie toute implication.

Dans la ville à majorité kurde de Diyarbakir, Ahmet Koyun, métallurgiste de 37 ans, a déclaré : « C’est triste au nom de notre peuple qu’un gouvernement avec une telle corruption, de telles souillures, soit revenu au pouvoir. M. Kemal aurait été formidable pour notre pays, au moins pour changer de décor.

Mais il a dit que tout le monde devait accepter les résultats.

Bilginsoy a rapporté d’Istanbul. Bela Szandelszky à Ankara, Turquie ; Mucahit Ceylan à Diyarbakir, Turquie ; et Cinar Kiper à Bodrum, en Turquie, ont contribué à ce rapport.