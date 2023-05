Le Turc Erdogan proclame sa victoire à l’élection présidentielle après une campagne controversée

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré dimanche la victoire à l’élection présidentielle, clôturant une course serrée et prolongeant son régime de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

La victoire d’Erdogan fait suite à une forte inflation et aux conséquences d’un tremblement de terre qui a rasé des villes entières.

S’exprimant du haut d’un bus à Istanbul après la fermeture des bureaux de vote, Erdogan s’est adressé à ses partisans, les remerciant de lui avoir confié la présidence pour cinq ans de plus.

« Le seul gagnant aujourd’hui est la Turquie », a déclaré Erdogan. « Personne ne peut mépriser notre nation. »

Il a ridiculisé son challenger, Kemal Kilicdaroglu, pour sa défaite, en disant « au revoir, Kemal », alors que les supporters huaient.

Avec près de 99% des urnes ouvertes, les résultats des agences de presse concurrentes ont montré Erdogan avec 52% des voix, contre 48% pour Kilicdaroglu.

Kilicdaroglu a déclaré que l’élection était « la plus injuste de tous les temps », avec toutes les ressources de l’État mobilisées pour Erdogan.

« Nous continuerons à être à l’avant-garde de cette lutte jusqu’à ce qu’une véritable démocratie vienne dans notre pays », a-t-il déclaré à Ankara. Il a remercié les plus de 25 millions de personnes qui ont voté pour lui et leur a demandé de « rester debout ».

Un troisième mandat donne à Erdogan une main encore plus forte au niveau national et international, et les résultats des élections auront des implications au-delà de la Turquie, qui se trouve au carrefour de l’Europe et de l’Asie et joue un rôle clé dans l’OTAN.

Sur la scène internationale, le gouvernement d’Erdogan a opposé son veto à l’adhésion de la Suède à l’OTAN et a acheté des systèmes de défense antimissile russes, ce qui a incité les États-Unis à évincer la Turquie d’un projet d’avion de chasse dirigé par les États-Unis. Mais cela a également aidé à négocier un accord crucial qui a permis les expéditions de céréales ukrainiennes et a évité une crise alimentaire mondiale.

Erdogan, qui est à la tête de la Turquie depuis 20 ans, est passé de peu à côté de la victoire au premier tour des élections du 14 mai. C’était la première fois qu’il échouait à remporter une élection, mais il s’est rattrapé dimanche.

Fervent musulman, il dirige le Parti conservateur et religieux de la justice et du développement, ou AKP. Erdogan a transformé la présidence d’un rôle largement cérémoniel en un bureau puissant grâce à un référendum remporté de justesse en 2017 qui a mis fin au système de gouvernance parlementaire de la Turquie. Il a été le premier président directement élu en 2014 et a remporté les élections de 2018 qui ont inauguré la présidence exécutive.

Erdogan, 69 ans, devrait rester au pouvoir jusqu’en 2028.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.