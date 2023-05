Le Turc Erdogan fait face au test le plus difficile à ce jour lors d’élections historiques – avec des enjeux élevés

Le président turc et chef du parti Justice et développement (AK), Recep Tayyip Erdogan, s’exprime alors que lui et son épouse Emine Erdogan assistent à un rassemblement électoral à Mardin, en Turquie, le 10 mai 2023. Présidence turque | Document | Agence Anadolu | Getty Images

La Turquie organise ses élections présidentielles et parlementaires le 14 mai, et cela pourrait difficilement arriver à un moment plus polarisé pour le pays de 85 millions d’habitants. Trois mois seulement après les tremblements de terre dévastateurs qui ont tué plus de 50 000 personnes, le pays qui se vante La deuxième plus grande armée de l’OTANMaisons 50 ogives nucléaires américaines, accueille 4 millions de réfugiés et a pris un rôle clé dans la médiation russo-ukrainienne est aux prises avec une crise économique qui se prépare depuis des années. Le président sortant Recep Tayyip Erdogan se bat pour sa vie politique après deux décennies au pouvoir, après avoir été Premier ministre turc de 2003 à 2014 et président à partir de 2014. Il s’est fait connaître en tant que maire d’Istanbul dans les années 1990 et a été célébré au cours de la première décennie du nouveau millénaire pour avoir transformé l’économie turque en une puissance du marché émergent. Mais ces dernières années ont été beaucoup moins roses pour le leader religieux conservateur, dont les propres politiques économiques ont déclenché une crise du coût de la vie. Les tensions entre la Turquie et l’Occident montent fréquemment, et des voix internationales et nationales sonnent l’alarme que la démocratie turque semble moins démocratique de jour en jour. « Sous la direction d’Erdogan, la Turquie a sans doute fourni le modèle le plus frappant de la manière dont un État doté d’institutions plausibles et fonctionnelles et d’un État de droit relativement efficace peut être subsumé sous la volonté d’un parti au pouvoir, puis d’un seul individu », a déclaré Hussein Ibish, un chercheur résident principal à l’Arab Gulf States Institute à Washington, a déclaré à CNBC.

« Un moment de grande anxiété »

Les fréquentes arrestations de journalistes, les fermetures forcées de nombreux médias indépendants et la lourde répression des mouvements de protestation passés – ainsi qu’un référendum constitutionnel de 2017 qui a considérablement élargi les pouvoirs présidentiels d’Erdogan – signalent ce que beaucoup considèrent comme un glissement vers l’autocratie. Maintenant, compte tenu de la récente baisse du soutien à Erdogan, certains craignent qu’il ne joue mal pour assurer son emprise sur le pouvoir. Son principal concurrent est le chef de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, chef du Parti républicain du peuple (CHP) de centre-gauche, qui se présente comme candidat de l’unité représentant six partis différents qui veulent tous voir Erdogan hors du pouvoir.

« Ce sera certainement la compétition électorale la plus proche à laquelle Erdogan aura été confronté depuis son arrivée au pouvoir en 2002 », a déclaré Ryan Bohl, analyste principal pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord chez Rane. Il y a aussi de la colère contre le gouvernement pour sa lenteur à réagir à une série de tremblements de terre dévastateurs en février qui ont tué plus de 50 000 personnes en Turquie et en Syrie, en particulier concernant les pratiques de corruption qui ont permis aux entreprises de construction de contourner les réglementations en matière de sécurité des bâtiments. Mais la grande majorité des Turcs dans les zones touchées sont des partisans de longue date du parti d’Erdogan, l’AKP, et semblent croire en l’engagement d’Erdogan de reconstruire ces villes d’ici un an, selon les analystes. Les enjeux sont importants pour l’ensemble du pays et, plus largement, la géopolitique mondiale – et l’ambiance sur le terrain est tendue. Les sondages d’opinion sont très proches, la plupart montrant actuellement Kilicdaroglu en tête, mais pas de beaucoup. Beaucoup se demandent : si Erdogan perd, partira-t-il réellement ?

Le président turc Recep Tayyip Erdogan s’adresse à la presse après que des tremblements de terre de magnitude 7,7 et 7,6 ont frappé les provinces du sud de la Turquie, le 7 février 2023 à Ankara, en Turquie. Mustafa Kamaçi | Agence Anadolu | Getty Images

« Je suis très inquiet que [Erdogan] peut déployer des tactiques sournoises, de la tricherie et même de la violence », a déclaré Ibish. « Bien sûr, cela peut provoquer des mesures extrêmes de l’autre côté. C’est donc un moment de grande anxiété. » CNBC a contacté le bureau de la présidence turque pour commentaires. L’élection présidentielle comporte deux tours. Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix au premier tour – ce qui est largement attendu comme étant le cas – le vote passe à un second tour qui aura lieu deux semaines plus tard.

Économie de la Turquie : pour un compte à rebours

L’économie turque est plongée dans une spirale descendante depuis cinq ans, au cours de laquelle sa monnaie, le lire a perdu 77% de sa valeur contre le dollar , l’inflation a explosé et le chômage s’est largement aggravé. Le taux d’inflation officiel de la Turquie est supérieur à 50 %, bien que les économistes disent qu’il est en réalité supérieur à 100 %. « L’économie est au centre des préoccupations des Turcs ordinaires et est le moteur de l’affaiblissement du soutien au gouvernement », a déclaré Rane’s Bohl. « Si Erdogan et l’AKP perdent le pouvoir, ce sera presque entièrement pour des raisons économiques. » Erdogan a largement refusé d’augmenter les taux d’intérêt malgré la flambée de l’inflation, insistant contre toute orthodoxie économique sur le fait que la hausse des taux aggrave l’inflation, plutôt que l’inverse. Ceci, combiné aux interventions coûteuses de la banque centrale pour soutenir la livre, qui ont entraîné une diminution des réserves de devises étrangères, a fait fuir les investisseurs étrangers de la Turquie au cours des dernières années. Les outils monétaires actuels que l’administration d’Erdogan utilise pour donner à l’économie un semblant de stabilité ne sont pas durables, préviennent les économistes, et après les élections devront s’arrêter, ce qui entraînera probablement une forte volatilité.

« La monnaie doit s’effondrer s’il [Erdogan] gagne, car il n’y aura pas de confiance et il a créé ce scénario artificiel qui ne peut pas être maintenu pendant une période prolongée », a prédit avec audace Mike Harris, fondateur de Cribstone Strategic Macro, en février. Si les élections se déroulent sans heurts, « je pense que nous constatons une augmentation des investissements en Turquie », a déclaré George Dyson, analyste senior chez Control Risks, ajoutant : « Ce sera particulièrement vrai si l’opposition gagne – cela montrera les références démocratiques de la Turquie. et apaiser les inquiétudes autour de l’état de droit. » Mais un certain nombre de défis se profilent à l’horizon : une rupture potentielle de l’alliance de l’opposition, si elle gagne, pourrait « créer une dynamique négative autour de l’économie », a averti Dyson. Et pire, si le résultat des élections est contesté par le perdant, avec des allégations de fraude électorale, la confiance dans l’économie se détériorera considérablement, a-t-il prédit.

Vue sur la zone touristique d’Istanbul, Turquie, le 27 octobre 2022. Rita Franca | Nurphoto | Getty Images

Kilicdaroglu et sa coalition d’opposition proposent une voie économique très différente en cas de victoire. « Il est important pour les investisseurs que l’opposition souhaite revenir à un système monétaire orthodoxe par rapport à la politique hétérodoxe de l’administration en place », ont écrit jeudi les analystes de Goldman Sachs dans une note de recherche. Pourtant, dans les deux cas, « il ne faut pas s’attendre à des miracles du jour au lendemain, car les efforts pour maîtriser l’inflation avec des taux plus élevés entraîneraient probablement des chocs monétaires à court terme », a averti Hakan Akbas, directeur général de la société de conseil Strategic Advisory Services, basée entre Istanbul et Washington. . « Cependant », a-t-il ajouté, « une nouvelle direction politique dotée d’une équipe économique crédible et compétente bénéficiera de plus de soutien et de patience de la part des investisseurs ».

Quel avenir pour les relations entre l’OTAN et l’Ukraine ?

Bien que la Turquie soit un membre de longue date de l’OTAN, la marque de commerce d’Erdogan a été de se disputer avec ses homologues occidentaux, de les critiquer chez lui et de renforcer les liens avec la Russie. Sa rhétorique anti-occidentale fréquente et son recul continu contre la candidature de la Suède à l’adhésion à l’OTAN ont amplifié les tensions avec les dirigeants européens et américains – ce que Kilicdaroglu s’engage à inverser. « La Turquie est membre de l’alliance occidentale et de l’OTAN et Poutine le sait aussi bien », a déclaré Kilicdaroglu. a déclaré au Wall Street Journal dans une interview cette semaine. « La Turquie doit se conformer aux décisions prises par l’OTAN. » Kilicdaroglu « veut également donner la priorité à des relations économiques étroites avec l’Europe en particulier, alors que la position politique non alignée actuelle de l’administration en place se poursuivrait probablement », ont écrit les analystes de Goldman Sachs dans leur note.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan (à gauche) rencontre le président russe Vladimir Poutine (à droite) lors de la 22e réunion du sommet des dirigeants de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) à Samarcande, en Ouzbékistan, le 16 septembre 2022. Agence Anadolu | Agence Anadolu | Getty Images