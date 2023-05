Le Turc Erdogan en bonne voie pour une réélection historique alors que le président mène de justesse la course

Le dirigeant de longue date de la TURQUIE, Recep Tayyip Erdogan, est sur la bonne voie pour obtenir un autre mandat de cinq ans et devrait triompher lors du second tour des élections.

La nouvelle de sa prise de tête et de la réalisation possible de sa troisième décennie de règne a été accueillie par des informations faisant état de coups de feu dans la capitale d’Istanbul.

Erdogan est sur le point de remporter la victoire lors du second tour des élections Crédit : Reuters

Les partisans du président sont descendus dans la rue en prévision de sa victoire Crédit : Reuters

Mais les partisans du président ont noyé le mécontentement en prévision de la victoire avec des chants d’Allahu Akbar, ou Dieu est le plus grand.

Avec environ 97% des urnes comptées, Erdogan aurait obtenu 52,1% des votes décisifs.

Son principal adversaire, Kemal Kilicdaroglu, suivrait de près avec 47,9 %.

La Turquie a été saisie par sa campagne électorale la plus serrée depuis près d’une décennie, les deux rivaux n’ayant pas réussi à atteindre le seuil de 50% nécessaire pour gagner.

Un second tour était alors prévu pour le 28 mai, au cours duquel Erdogan semble être sorti vainqueur.

Son challenger Kilicdaroglu avait espéré vaincre le dirigeant controversé et mettre fin à son règne de plus en plus autoritaire de deux décennies.

L’élection historique a été considérée comme un tournant possible pour les Turcs alors qu’ils luttent contre la montée en flèche de l’inflation tout en se remettant des terribles tremblements de terre jumeaux.

L’incertitude entourant le résultat a déstabilisé l’économie nationale, la livre chutant face au dollar et les réserves de monnaie et d’or de la banque centrale plongeant de 17 milliards de livres sterling à l’approche des élections.

Les félicitations des dirigeants mondiaux pour Erdogan ont afflué alors que les résultats finaux n’ont pas encore été annoncés.

L’émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani, a souhaité avec jubilation au chef de la ligne dure « le succès pour son nouveau mandat » dans un tweet.

Il a ajouté : « Mon cher frère Recep Tayyip Erdogan, félicitations pour votre victoire. »

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a également applaudi Erdogan pour « sa victoire électorale incontestable » dans un message en ligne.

Un porte-parole du parti AK au pouvoir a déclaré que les bulletins de vote montrent qu’il existe toujours un fort soutien à Erdogan parmi la population.