Le Turc Erdogan devient un autocrate électoral déterminant

Commentez cette histoire Commentaire

Vous lisez un extrait de la newsletter Today’s WorldView. Inscrivez-vous pour obtenir le reste gratuitementy compris des nouvelles du monde entier et des idées et opinions intéressantes à connaître, envoyées dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine. Il n’a pas les armes nucléaires du président russe Vladimir Poutine. Il n’a pas le poids géopolitique du Premier ministre indien Narendra Modi à la tête du pays le plus peuplé du monde. Il n’a pas la chaire d’intimidation de l’Union européenne du Premier ministre hongrois Viktor Orban et ses alliés de droite aux États-Unis. Et il n’a pas la longue expérience du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour prouver que les informations sur sa disparition politique sont grandement exagérées – du moins pas encore.

Mais, au cours de ses deux décennies au pouvoir, le président turc Recep Tayyip Erdogan a ouvert une voie qui laisse nombre de ces démagogues dans son ombre. Peu d’hommes d’État sur la scène mondiale ont laissé une empreinte aussi marquante sur leur nation. Et peu ont évité de véritables défis électoraux avec la ruse et la cruauté d’Erdogan, mobilisant un noyau d’électeurs religieux et nationalistes avec une guerre culturelle incessante, tout en tirant parti de son contrôle écrasant de l’appareil d’État en sa faveur.

Dimanche, Erdogan a remporté une victoire au second tour de l’élection présidentielle contre le candidat de l’opposition Kemal Kilicdaroglu, remportant 52 % des voix. La marge étroite témoigne de la vaste population d’électeurs turcs qui veulent mettre fin au règne d’Erdogan, qui est maintenant sur le point d’entrer dans une troisième décennie. Mais le président turc est habile à déjouer ses adversaires, notamment Kilicdaroglu, qui est probablement au bout du chemin de sa carrière politique après avoir une fois de plus échoué à détrôner Erdogan.

Erdogan a « réussi à diviser la Turquie… en deux blocs : pour ou contre Erdogan », a déclaré Emre Peker, analyste au cabinet de conseil Eurasia Group, au Financial Times. « Même avec la Turquie qui traverse sa pire période économique depuis la crise financière de 2001, Erdogan peut toujours gagner des élections sur la politique identitaire. »

Dans son discours de victoire à Ankara devant une foule immense de partisans, Erdogan a continué à gronder ses griefs. Il a présenté l’opposition comme des personnalités soutenues par des ennemis étrangers, complices du soutien à l’insurrection anti-étatique et en faveur d’une adhésion soi-disant radicale aux croyances féministes et LGBTQ.

« Les magazines allemands, français et anglais n’ont-ils pas jeté leurs couvertures pour démolir Erdogan ? Ici aussi ils ont perdu, mes frères ! a déclaré Erdogan. « Vous avez vu les alliances qui se sont formées depuis des mois. Vous avez vu qui se dresse contre nous, des organisations terroristes aux idéologies déviantes. Que s’est-il passé ? Ils ont raté. »

Les analystes s’attendent à ce que la rhétorique polarisante soit maintenue alors qu’Erdogan est confronté à un ensemble complexe de défis dans son pays, notamment une crise du coût de la vie et une colère publique importante face à la mauvaise gestion de l’économie. « Il a prononcé son discours de balcon le plus agressif parce que c’est ainsi que les autocrates s’accrochent au pouvoir contre des chances défavorables », a tweeté Gonul Tol, un expert turc du groupe de réflexion du Middle East Institute à Washington. « Ils attisent la peur et présentent les élections comme une guerre pour la survie. C’est ainsi qu’ils préviennent les défections. C’est ainsi qu’ils peuvent encore rassembler des majorités même lorsqu’ils ne parviennent pas à livrer.

Erdogan est réélu en Turquie après une campagne acharnée

L’arc d’Erdogan est bien relaté – il est passé d’un Premier ministre quelque peu libéral et réformiste à un président autoritaire qui a réécrit le système politique du pays, coopté la presse et intimidé le pouvoir judiciaire. Pendant un certain temps, sa politique teintée de religion a semblé une riposte au nationalisme laïque rigide du fondateur de la république turque moderne, Mustafa Kemal Atatürk. Il a fait appel aux communautés d’électeurs plus pieux et conservateurs de l’arrière-pays du pays qui se sont longtemps sentis marginalisés ou invisibles par les élites des villes côtières de Turquie.

Sa dernière réélection réussie, centrée sur une coalition d’électeurs comprenant des musulmans pieux et des nationalistes d’extrême droite, a montré l’évolution de son idéologie gouvernementale. « Là où les observateurs se concentraient sur le fossé entre la religion et le nationalisme, Erdogan a compris à quel point ils pouvaient être efficacement utilisés ensemble », a écrit Nicholas Danforth, historien de la Turquie moderne, dans New Lines Magazine.

Mais les experts craignent les effets toxiques de ce que le président a exploité et déclenché. « Erdogan a formé une coalition gagnante basée sur des lignes de fracture : nationalisme turc contre nationalisme kurde, laïc-urbain contre majorité sunnite. C’est une formule gagnante », a déclaré Berk Esen, professeur de sciences politiques à l’Université Sabanci d’Istanbul, à mon collègue Kareem Fahim. « Ce n’est pas une meilleure formule pour la Turquie. »

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a obtenu cinq ans de plus au pouvoir après avoir remporté le premier second tour présidentiel du pays le 28 mai. (Vidéo : Reuters)

Alors même qu’Erdogan consolidait son pouvoir sous un nouveau système présidentiel centralisé par le biais d’un référendum controversé, les politologues considéraient toujours la Turquie comme une quasi-démocratie. Ce n’était pas la Russie de Poutine, où les élections étaient un fait accompli et l’opposition reconnue n’est qu’un chiffre docile pour le Kremlin. En Turquie, le consensus est allé, les élections sont restées de véritables compétitions et les militants de la société civile, bien que sous pression, avaient des libertés bien plus grandes que certains de leurs homologues de l’autre côté de la mer Noire.

Erdogan continue sa rhétorique de division après la victoire

Ce point de vue commence à changer alors qu’Erdogan renouvelle son mandat au pouvoir. Il est impossible de considérer les élections comme « justes », compte tenu des ressources disproportionnées dont dispose Erdogan, de son monopole sur les médias d’État et de son contrôle sur les institutions de l’État. Et ils sont de moins en moins « libres », le gouvernement militarisant le système judiciaire pour jeter les candidats de l’opposition en prison ou les disqualifier de la compétition.

« Le résultat des élections de mai suggère que la Turquie s’est maintenant rapprochée d’une autocratie eurasienne plutôt que d’une démocratie européenne illibérale », a écrit Soner Cagaptay, spécialiste de la Turquie au Washington Institute for Near East Policy, dans Foreign Affairs.

« Tout comme Poutine avait acquis des pouvoirs exécutifs étendus en Russie, Erdogan était devenu le dirigeant élu le plus puissant de Turquie depuis le premier vote libre et équitable du pays en 1950 – en fait un nouveau sultan », a ajouté Cagaptay. « Plus symboliquement, comme Poutine, qui s’est de plus en plus présenté comme le successeur des plus grands tsars de Russie, Erdogan a également commencé à adopter les signes extérieurs d’un chef d’État impérial. »

Les détracteurs d’Erdogan avertissent maintenant des temps sombres à venir. « Il peut éradiquer tout ce qui reste du système judiciaire indépendant, de la presse libre et de l’université critique », a écrit Mustafa Akyol, chercheur principal au Cato Institute. « Il a également promis une toute nouvelle constitution, qui pourrait réaliser bon nombre des rêves de la droite religieuse. Les suggestions des partisans pro-Erdogan incluent l’abolition de la cour constitutionnelle, l’introduction d’encore plus de religion dans l’éducation publique, la restriction des droits des femmes et l’interdiction des interprétations « hérétiques » (libérales) de l’islam.

La réalité de l’autocratie électorale enracinée d’Erdogan était d’autant plus claire après que les dirigeants mondiaux – y compris Modi, Poutine, mais aussi le président Biden – ont tous félicité Erdogan pour sa victoire sans mentionner aucune inquiétude pour l’avenir démocratique de la Turquie.

Lors de son discours à Ankara, Erdogan a promis de garder Selahattin Demirtas, un dirigeant populaire du Parti démocratique du peuple pro-kurde, en prison, où il languit depuis 2016 sous des accusations de terrorisme en instance qui sont considérées par de nombreux observateurs comme fausses. En réponse, les partisans d’Erdogan ont scandé la mort de Demirtas.