Les deux ont eu des entretiens téléphoniques lundi, alors que la flambée de Gaza entrait dans sa deuxième semaine. Erdogan, qui s’est longtemps positionné comme un champion de la cause palestinienne, a carrément mis le blâme du conflit sur Tel Aviv.

Le président a dit au pape que « Toute l’humanité doit être unie contre » Israël et devrait le punir pour ses « sauvagerie. »

«Les Palestiniens continueront d’être soumis à un massacre à moins que la communauté internationale ne punisse Israël … avec des sanctions», la présidence a cité Erdogan comme disant.

La sauvagerie causée par Israël menace la sécurité régionale.

Erdogan a également félicité le pape François pour son appel à mettre fin au conflit, affirmant que l’influence du pontife a été «Une grande importance pour mobiliser le monde chrétien et la communauté internationale.»

Le Pape a été très éloquent sur le conflit en cours, qui a déjà fait quelque 200 morts parmi les Palestiniens, dont au moins 58 enfants. Du côté israélien, 10 civils, dont deux enfants, ont été tués depuis le début des hostilités.

Dimanche, Francis a décrit le nombre croissant de morts comme «Terrible et inacceptable», avertissant que les hostilités pourraient facilement devenir incontrôlables.

«Ces jours-ci, de violents affrontements armés entre la bande de Gaza et Israël ont pris le dessus et risquent de dégénérer en une spirale de mort et de destruction», dit le Pape.

En plus de la Turquie, le pontife a été en contact avec l’Iran, une autre nation qui a exprimé son soutien aux Palestiniens. Lundi, le pape François a tenu une réunion privée avec le ministre iranien des Affaires étrangères Javad Zarif, actuellement en visite en Italie. Jusqu’à présent, aucun détail de la réunion n’a été rendu public.

Plus tôt dans la journée, Téhéran a réitéré son soutien à la Palestine, faisant exploser la «Neutralité inacceptable» affiché par plusieurs nations à travers le monde dans le conflit en cours.

La République islamique d’Iran condamne fermement la nouvelle vague d’agression brutale du régime sioniste contre les peuples sans défense de Palestine et de la bande de Gaza, qui a entraîné le martyre de dizaines de civils, y compris des femmes et des enfants, et la destruction de nombreux bâtiments résidentiels, » Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saeed Khatibzadeh, a déclaré.

