Le Turc Erdogan déclaré vainqueur du second tour de la présidentielle

Recep Tayyip Erdogan a remporté la présidence turque lors d’un second tour avec 52,14% des voix, a déclaré dimanche le chef de la haute commission électorale, Ahmet Yener, officialisant les résultats.

Avec 99,43% des urnes ouvertes, le rival d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, a obtenu 47,86% des voix, a déclaré Yener. Avec un écart de plus de deux millions de voix entre les candidats, le reste des voix non comptées ne changera pas le résultat, a-t-il ajouté.

Plus à venir

Il s’agit d’une mise à jour de rupture. Une version précédente de cette histoire peut être lue ci-dessous.

Recep Tayyip Erdogan a remporté dimanche l’élection présidentielle turque, une victoire qui propulserait son régime de plus en plus autoritaire dans une troisième décennie.

S’adressant à ses partisans, Erdogan a déclaré que les électeurs lui avaient confié la responsabilité de gouverner pendant les cinq prochaines années.

« Le seul gagnant est la Turquie », a déclaré le président sortant, s’adressant à des supporters en liesse du haut d’un bus à Istanbul.

Les résultats officiels définitifs n’ont pas encore été publiés.

Le challenger d’Erdogan, Kemal Kilicdaroglu – qui avait le soutien d’une alliance d’opposition à six – a déclaré qu’il continuerait à mener sa lutte après que les premiers résultats l’aient montré perdant dans ce qu’il a qualifié d' »élection la plus injuste depuis des années ».

S’exprimant à Ankara, Kilicdaroglu, qui a obtenu quelque 47,9% des voix lors du second tour de dimanche, a déclaré que les résultats montraient la volonté du peuple de changer un gouvernement autoritaire. Il est attristé par les « troubles » qui attendent la Turquie, a-t-il dit.

Le candidat présidentiel turc Kemal Kilicdaroglu salue sa femme, Selvi Kilicdaroglu, à la sortie d’un bureau de vote à Ankara dimanche. (Adem Altan/AFP/Getty Images)

Le président russe Vladimir Poutine a félicité Erdogan. Les présidents iranien et algérien et l’émir du Qatar étaient parmi les dirigeants à le féliciter au Moyen-Orient, où il a affirmé l’influence turque, parfois avec une puissance militaire.

L’élection avait été considérée comme l’une des plus importantes à ce jour pour la Turquie, l’opposition estimant qu’elle avait de fortes chances de renverser Erdogan après que sa popularité ait été touchée par une crise du coût de la vie.

Au lieu de cela, la victoire renforcera son image d’invincibilité, après avoir déjà redessiné la politique intérieure, économique, de sécurité et étrangère du pays membre de l’OTAN de 85 millions d’habitants et positionné la Turquie comme une puissance régionale.

Campagne de division

Les partisans se sont rassemblés dans sa résidence d’Istanbul en prévision de la victoire, car les données rapportées par l’agence d’État Anadolu et l’agence de presse d’opposition ANKA lui ont donné l’avantage avec près de 99% des urnes comptées.

Le chef du Haut Conseil électoral a déclaré plus tôt lors d’une conférence de presse qu’Erdogan dirigeait Kilicdaroglu avec 53,41% de soutien, avec 75,42% des urnes enregistrées.

Erdogan, chef du parti AK d’origine islamiste, a fait appel aux électeurs avec une rhétorique nationaliste et conservatrice lors d’une campagne de division qui a détourné l’attention des troubles économiques profonds.

La défaite de Kilicdaroglu, qui avait promis de mettre le pays sur une voie plus démocratique et plus collaborative, serait probablement pleurée dans les capitales occidentales alarmées par ses liens avec la Russie.

Au Moyen-Orient, la perspective de cinq années supplémentaires d’Erdogan ne semble pas susciter l’alarme qu’elle aurait pu avoir une fois après avoir conclu des arrangements avec plusieurs des gouvernements avec lesquels il avait été en désaccord.

Les partisans d’Erdogan qui étaient rassemblés devant sa résidence d’Istanbul ont scandé Allahu Akbar, ou Dieu est le plus grand.

« Je m’attends à ce que tout s’améliore », a déclaré Nisa, 28 ans, une femme portant un foulard et un bandeau portant le nom d’Erdogan.

Un autre partisan d’Erdogan a déclaré que la Turquie deviendrait plus forte avec lui pendant cinq ans.

« Il y a des problèmes, des problèmes dans tous les pays du monde, y compris dans les pays européens. … Avec un leadership fort, nous surmonterons également les problèmes de la Turquie », a déclaré Mert, 39 ans, venu célébrer avec son fils.

Les partisans d’Erdogan réagissent à l’annonce des résultats du second tour de l’élection présidentielle à Istanbul dimanche. (Kemal Aslan/Reuters)

Les provinces touchées par le séisme ont soutenu le parti au pouvoir

Bugra Oztug, 24 ans, qui a voté pour Kilicdaroglu, a déclaré qu’elle n’était pas surprise du résultat, reprochant à l’opposition de ne pas avoir changé.

« Je me sens triste et déçu mais je ne suis pas désespéré. Je pense toujours qu’il y a des gens qui peuvent voir les réalités et la vérité », a déclaré Oztug.

La performance d’Erdogan a pris à contre-pied des opposants qui pensaient également que les électeurs le puniraient pour la réponse initialement lente de l’État aux tremblements de terre dévastateurs de février, au cours desquels plus de 50 000 personnes sont mortes.

Mais lors du premier tour de scrutin du 14 mai, qui comprenait des élections législatives, son parti AKP est arrivé en tête dans 10 des 11 provinces touchées par les tremblements de terre, l’aidant à obtenir une majorité parlementaire avec ses alliés.