Le turc Erdogan critique les casques bleus de l’ONU pour le blocus routier à Chypre, invoquant un parti pris

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a critiqué lundi les casques bleus de l’ONU pour avoir entravé la construction d’une route à Chypre divisée ethniquement, jugeant leurs actions « inacceptables ».

Erdogan a accusé la force de maintien de la paix de faire preuve de partialité contre les Chypriotes turcs.

Le but de la route est de relier le village chypriote turc d’Arsos au village multiethnique de Pyla, situé dans la zone tampon et jouxtant le sud chypriote grec, où est basé le gouvernement internationalement reconnu de Chypre.

S’exprimant après une réunion du Cabinet, le président Recep Tayyip Erdogan a déclaré que la Turquie n’autoriserait aucun comportement « illégal » envers les Turcs de souche à Chypre, où son pays maintient plus de 35 000 soldats dans le tiers nord sécessionniste de la nation insulaire méditerranéenne.

La semaine dernière, des Chypriotes turcs en colère ont donné des coups de poing et de pied à un groupe de casques bleus internationaux qui bloquaient les équipages travaillant sur une route qui empiéterait sur la zone tampon de l’île contrôlée par l’ONU. La route est conçue pour relier le village d’Arsos, situé dans le nord chypriote turc, au village multiethnique de Pyla, qui est situé à l’intérieur de la zone tampon et jouxte le sud chypriote grec, où siège le gouvernement internationalement reconnu de l’île.

« Empêcher les Chypriotes turcs vivant à Pyla d’atteindre leur propre terre n’est ni légal ni humain », a déclaré Erdogan. « La force de maintien de la paix a éclipsé son impartialité à la fois avec l’intervention physique contre les villageois et les déclarations malheureuses qu’elle a faites après l’intervention et a porté atteinte à sa réputation sur cette île. »

La route donnerait aux Chypriotes turcs un accès direct à Pyla en contournant un point de contrôle à la périphérie nord d’une base militaire britannique, l’une des deux bases que le Royaume-Uni a conservées après que Chypre a obtenu son indépendance de la domination coloniale britannique en 1960.

Les Chypriotes grecs perçoivent la construction de la route comme un déplacement à des fins militaires à un endroit sensible le long de la zone tampon, qui s’étend sur 112 milles.

La Turquie a décrit la route comme un projet « humanitaire » pour les résidents chypriotes grecs et chypriotes turcs de Pyla.

« Ce que l’on attend de la force de maintien de la paix des Nations unies, c’est qu’elle rende justice à son nom et contribue à trouver une solution aux besoins humanitaires de toutes les parties sur l’île », a déclaré Erdogan. « Nous ne consentirons pas au fait accompli et à l’illégalité sur l’île. »

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a condamné l’agression contre les soldats de la paix et a souligné que « les menaces à la sécurité des soldats de la paix de l’ONU et les dommages aux biens de l’ONU sont inacceptables et peuvent constituer des crimes graves au regard du droit international ».

L’Union européenne et les ambassades du Royaume-Uni et de France ont également critiqué l’attaque.

Le maintien du statu quo de la zone tampon est inscrit dans le mandat de la mission de l’ONU depuis 1974, lorsque la Turquie a envahi Chypre à la suite d’un coup d’État organisé par des partisans de l’union avec la Grèce soutenus par la junte grecque. Seule la Turquie reconnaît une déclaration d’indépendance chypriote turque.

L’ONU affirme que les deux parties ont violé à plusieurs reprises la zone tampon au fil des ans. Le différend sur la route est susceptible d’entraver les efforts du gouvernement chypriote pour relancer les négociations afin de résoudre la division de l’île.