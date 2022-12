Le turc Erdogan appelle Poutine à établir un corridor syrien

Faisant référence aux militants kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes, Erdogan a réitéré “l’importance et l’urgence” de créer le corridor dans le nord de la Syrie conformément à un accord de 2019 entre la Turquie et la Russie, ajoute le communiqué.

L’appel est intervenu trois semaines après que la Turquie a lancé des frappes aériennes et d’artillerie en Syrie et en Irak en réponse à un attentat à la bombe à Istanbul le 13 novembre qui a tué six personnes et en a blessé des dizaines. Le gouvernement turc a imputé l’attentat au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et à son affilié syrien, les Unités de protection du peuple, ou YPG.