Le turc Erdogan appelle Poutine à établir un corridor syrien

ISTANBUL (AP) – Le président turc Recep Tayyip Erdogan a appelé à un couloir de sécurité de 30 kilomètres (19 miles) à la frontière entre la Turquie et la Syrie lors d’un appel téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine, a annoncé dimanche le bureau d’Erdogan.

Faisant référence aux militants kurdes qu’Ankara considère comme des terroristes, Erdogan a réitéré “l’importance et l’urgence” de créer le corridor dans le nord de la Syrie conformément à un accord de 2019 entre la Turquie et la Russie, ajoute le communiqué.

L’appel est intervenu trois semaines après que la Turquie a lancé des frappes aériennes et d’artillerie en Syrie et en Irak en réponse à un attentat à la bombe à Istanbul le 13 novembre qui a tué six personnes et en a blessé des dizaines. Le gouvernement turc a imputé l’attentat au Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, et à son affilié syrien, les Unités de protection du peuple, ou YPG.

Les deux groupes ont nié toute implication dans l’attaque.

Le PKK a mené une insurrection de 38 ans contre la Turquie qui a fait des dizaines de milliers de morts. Elle est répertoriée comme organisation terroriste par la Turquie, les États-Unis et l’Union européenne. Le YPG, cependant, n’est pas désigné comme groupe terroriste par Washington ou Bruxelles et a été le fer de lance de la lutte menée par les États-Unis contre le groupe État islamique en Syrie.

Erdogan a menacé de poursuivre ses frappes dans le nord de la Syrie par une offensive terrestre. Une invasion turque planifiée plus tôt cette année a été stoppée par l’opposition des États-Unis et de la Russie, qui ont tous deux des postes militaires dans la région.

Dans le cadre d’un accord signé en 2019 avec la Turquie, la Russie a promis d’établir une zone tampon entre la frontière turque et les forces des YPG qui serait contrôlée par l’armée syrienne et la police militaire russe. L’accord n’a pas été pleinement mis en œuvre bien que les forces gouvernementales russes et syriennes soient présentes dans la région frontalière, ainsi que certaines troupes américaines.

Moscou, qui est le principal soutien du président syrien Bashar Assad, a coopéré étroitement avec la Turquie dans le nord de la Syrie dans le passé et a poussé ces derniers mois à la réconciliation entre Ankara et Damas.

L’appel entre Erdogan et Poutine fait suite à une visite en Turquie cette semaine du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Vershinine, pour des entretiens sur la situation en Syrie.

Dans une lecture de l’appel, le Kremlin a déclaré que des “contacts étroits” seraient maintenus entre les ministères russe et turc de la Défense et des Affaires étrangères.

Les présidents ont également discuté de l’énergie – la Russie a proposé de faire de la Turquie une plaque tournante pour la vente de son gaz naturel – ainsi que de l’accord négocié par les Nations Unies et la Turquie qui protège l’exportation de céréales ukrainiennes depuis ses ports de la mer Noire.

Erdogan a déclaré à Poutine que l’accord pourrait être étendu progressivement à “différents produits alimentaires et autres produits de base”, a ajouté son bureau sans fournir plus de détails.

Moscou a déclaré que l’accord “nécessite la suppression des obstacles aux approvisionnements pertinents en provenance de Russie afin de répondre aux besoins des pays qui en ont le plus besoin”. La Russie s’est plainte que ses propres exportations de céréales et d’engrais soient entravées par des sanctions contre les navires et les banques.

L’écrivain de l’Associated Press James Heintz à Moscou a contribué à ce rapport.

Andrew Wilks, l’Associated Press