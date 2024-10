le Turbine Hall comme une fête gore

Vous n’allez pas aimer ça. En fait, vous pourriez détester ça. Mais la commande de cette année pour le Turbine Hall de la Tate Modern, réalisée par l’artiste sud-coréenne Mire Lee, est la plus sanglante jamais réalisée – et étonnamment puissante. Lee, qui n’a que 36 ans, s’est bâti une réputation pour ses installations sculpturales « d’horreur corporelle », comme des décors inquiétants pour des films de science-fiction dystopiques. Et, avec Open Wound, elle livre ce pour quoi Tate l’a vraisemblablement embauchée.

Au début, si vous entrez par l’ouest, vous n’avez aucune idée des horreurs à venir. Quelques lambeaux de tissu rose foncé sont suspendus à des chaînes, tels de gigantesques lambeaux de chair écorchée. L’artiste appelle ces structures déformées, semblables à des toiles d’araignées, des « peaux ». Un ou deux créent par inadvertance des visages tombants et macabres, qui m’ont rappelé la figure hurlante du Cri d’Edvard Munch (1893). Joyeux Halloween !

Mais au-delà du pont central – qui, à la demande de Lee, a été partiellement démonté pour révéler les « entrailles » du bâtiment (pour faire écho, je suppose, à son œuvre « viscérale »), nous rencontrons la pièce maîtresse de l’installation : un vaste bâtiment cylindrique. structure métallique, comme un moteur à réaction rouillé. Cette turbine qui tourne lentement et qui broie selon une logique infernale et implacable qui lui est propre est également accrochée à des chaînes, à la manière d’une carcasse dans un abattoir.

De longues vrilles de silicone emmêlées y pendent comme des pattes d’araignée colossales, pompant un liquide sale et visqueux qui coule constamment (et de manière audible) sur plus de « peaux » en dessous, avant de s’accumuler dans un énorme plateau en pente. C’est peut-être la cascade la plus misérable et la plus menaçante qu’on puisse imaginer. Attention : restez trop près et vous serez éclaboussé.