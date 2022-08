Le TUPC reste à St. Brigid’s après la date limite pour retirer ses affaires passée du jour au lendemain

Minuit est venu et reparti, et le Peuple uni du Canada (TUPC) est toujours à St. Brigid’s dans le quartier de la Basse-Ville d’Ottawa.

Un avis d’expulsion affiché mercredi dernier aux portes de l’église désacralisée indiquait que les membres du groupe controversé lié au Freedom Convoy disposaient de cinq jours ouvrables pour rassembler leurs affaires et partir.

Ce délai est passé à 00h01 jeudi, ce qui signifie que l’ordonnance peut désormais être exécutée à tout moment.

Environ deux douzaines de curieux et de membres de la communauté se sont rassemblés en face du bâtiment peu avant minuit pour voir ce qui se passerait.

Pendant ce temps, des membres du TUPC se sont rassemblés près des marches du bâtiment, certains s’enlaçant, alors que la date limite passait sans aucun signe de l’huissier.

TUPC a offert du pop-corn aux spectateurs “regardant le spectacle”

Les résidents de la Basse-Ville ont déclaré qu’ils gardaient espoir que le groupe partira.

“Je ne m’attendais pas à ce que cela se produise à 12h01, mais je savais aussi que je ne dormirais pas de toute façon, alors je suis sortie”, a déclaré Heather Cole, qui vit à proximité. “J’étais heureux de trouver ici un groupe de voisins partageant les mêmes idées, qui montaient également la garde.”

Elle a dit que les derniers mois depuis que TUPC a emménagé ont apporté des montagnes russes d’émotions.

“Le quartier ne veut pas de violence”, a déclaré Cole. “Nous ne voulons pas d’expulsions forcées. Nous voulons vraiment que ces gens reconnaissent la réalité de la situation… et s’en aillent.”

Peu avant 1 heure du matin, des supporters du TUPC portant des chemises rouges arborant le logo de l’arbre blanc du groupe ont traversé la rue avec des sacs de pop-corn qu’ils ont offerts aux badauds, disant qu’ils voulaient leur donner quelque chose à manger en “regardant le spectacle”.

Des membres du TUPC en chemises rouges ont offert des sacs de pop-corn aux personnes qui s’étaient présentées pour voir si le groupe controversé serait expulsé de force. (Dan Taekema/CBC)

Le groupe nie catégoriquement l’existence d’un ordre d’expulsion

William Komer, l’un des directeurs du groupe, était parmi eux. Il avait précédemment déclaré à CBC que le groupe n’avait pas l’intention de partir.

“Il n’y a pas d’ordre d’expulsion”, a tweeté le TUPC vers minuit, ajoutant que le groupe avait “été invité, et non ordonné, à partir”.

Cela contredit l’huissier, qui a visité la propriété la semaine dernière et a déclaré que le TUPC devait partir.

“Il n’y a plus de bail. Maintenant, ils s’accroupissent”, a-t-il déclaré. “Cela ne durera pas très longtemps.”

Les propriétaires de St. Brigid’s n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires. (Dan Taekema/CBC)

Dans une interview mardi, Komer a déclaré qu’il pensait que le groupe avait le droit d’arrêter l’huissier pour intrusion s’il se présentait.

Les propriétaires de St. Brigid’s n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Les serrures de la Rectory Art House, qui se trouve sur la même propriété, ont été changées jeudi dernier afin que seuls les propriétaires et les 10 artistes qui y louent des studios puissent y accéder.

L’avis d’expulsion scotché sur sa porte était le même que celui affiché sur l’église, qui a été enlevé. Il a déclaré que le propriétaire avait résilié le bail à compter du 17 août pour 10 000 $ de loyer impayé et le défaut de fournir une preuve d’assurance responsabilité civile d’un montant de 5 millions de dollars.

Un avis ci-joint indique que le TUPC est également en violation de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario pour avoir changé l’apparence des lieux sans l’approbation écrite de la Fondation du patrimoine ontarien, et en violation de la Loi sur le code du bâtiment de l’Ontario “pour avoir omis d’obtenir les permis et les approbations nécessaires pour travaux de construction » sur le site.

Le propriétaire de l’église n’accepte pas le loyer, les réclamations collectives

Komer a montré aux journalistes une copie d’une traite bancaire de 5 650 $ datée du 15 juillet et l’original d’une autre traite datée du 15 août pour le même montant.

Il a affirmé que le propriétaire avait refusé d’accepter le loyer de ce mois.

Il a également partagé un morceau de papier fortement expurgé avec les mots “certificat d’assurance” en haut.

Le Bureau d’assurance du Canada a déclaré qu’il ne pouvait pas valider le certificat et que seul le courtier ou l’assureur émetteur peut dire s’il est légitime.

Mais toutes les informations sur les courtiers sont masquées, ce qui rend impossible la vérification des affirmations de TUPC. Pressé à ce sujet, Komer a déclaré qu’il avait fourni un certificat non modifié à la police mais qu’il ne le partagerait pas avec CBC.

Le TUPC a déclaré que les propriétaires de St. Brigid’s tentaient “d’expulser illégalement” l’organisation après qu’elle eut soulevé des inquiétudes “concernant ce que nous comprenons être des violations du Code des droits de la personne de l’Ontario par les propriétaires fonciers”.

La déclaration indique également que les propriétaires d’églises punissent le TUPC “pour avoir refusé de discriminer les gens en fonction de leur croyance”.

Des badauds aspergés de pistolets à eau lors d’une confrontation verbale

Aux premières heures du jeudi matin, des partisans du TUPC et des membres de la communauté ont été impliqués dans une confrontation verbale.

Komer et un autre homme portant l’une des chemises rouges du groupe ont aspergé les gens avec des pistolets à eau et ont ensuite plaisanté à ce sujet sur Twitter.

“Les agents des Forces de sécurité du peuple (PSF) ont déployé avec succès des obus non conventionnels pour repousser ceux qui s’introduisaient la nuit”, a tweeté le compte du TUPC. “Les intrus peuvent être trempés ;).”

Les agents des Forces de sécurité du peuple (PSF) ont déployé avec succès des obus non conventionnels pour repousser ceux qui s’introduisaient la nuit à #L’Ambassade. Les intrus peuvent être trempés 😉 Merci @OttawaPolice pour avoir éduqué les intrus sur le #RuleOfLaw. Nous avons vos six! pic.twitter.com/enfrkOQNMk —@TUPOC_CA

Chris Grinham faisait partie des membres de la communauté de la Basse-Ville. Il a déclaré que l’absence d’expulsion à St. Brigid’s pourrait devenir un “désastre de relations publiques” pour la police et la ville.

“J’espère que cela ne sera pas reporté longtemps. Le quartier a besoin de s’en occuper. Nous avons tellement traité avec le convoi”, a-t-il déclaré.

“A ce stade, si [TUPC] voulez faire quelque chose de bien pour la Basse-Ville — quittez la Basse-Ville.

La police d’Ottawa a décrit le différend entre le propriétaire et le locataire comme une ” affaire civile ” et non pénale. Il a déclaré lundi que des agents avaient été appelés à la propriété à trois reprises au cours du week-end et que la force continuait d’enquêter sur une plainte de harcèlement.