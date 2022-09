Le tunnel ferroviaire abandonné et effrayant de Blue Bell, au Nouveau-Brunswick

L’approche du portail sombre du tunnel Blue Bell est troublante.

Pendant des décennies, l’imposant passage s’enfonce lentement dans la forêt alors que les arbres et les buissons récupèrent la voie ferrée abandonnée qui y mène.

Marchez vers sa bouche et vous pourrez sentir la température chuter. L’air passe d’un parfum boisé à un parfum terreux, et les sons de la forêt environnante s’estompent, remplacés par les échos de l’eau qui goutte à l’intérieur de la caverne.

REGARDER | Pénétrez dans le tunnel ferroviaire abandonné du Nouveau-Brunswick

Explorez l’immense tunnel Blue Bell abandonné vieux de 112 ans Construit au début des années 1900, le tunnel Blue Bell n’a pas vu de train depuis des décennies, mais les explorateurs sont attirés par la structure lentement engloutie par la forêt.

Ce trou creusé à travers la colline dans la communauté de Blue Bell, près de Plaster Rock dans le nord-ouest du Nouveau-Brunswick, est tout ce qui reste de ce qu’on appelait autrefois le plus grand tunnel de la province.

“C’est un grand trou noir dans la terre”, a déclaré Jordan Lloyd, qui vit à proximité. Lui et sa famille ont fait du tunnel abandonné une destination lorsqu’ils explorent l’enchevêtrement de sentiers hors route de la région sur leurs véhicules tout-terrain.

“C’est plutôt cool, ciselé à travers les rochers”, a déclaré Lloyd.

Le tunnel Blue Bell continue d’attirer l’attention des personnes qui explorent la région sur les sentiers hors route. (Shane Fowler/Nouvelles de CBC)

Il est toujours facile de passer de l’autre côté du tunnel, mais c’est un exploit effrayant sous des mètres de roche qui n’est pas pour les âmes sensibles.

“Non, je ne passerai pas par là, non. J’ai un peu trop peur pour ça”, a déclaré Lloyd. “J’ai peur que les rochers me tombent dessus.”

C’est un appel intelligent. Bien qu’il soit resté debout pendant plus de 110 ans, il y a de gros tas de pierres à l’intérieur provenant d’effondrements partiels au cours des décennies qui ont suivi l’abandon du tunnel.

Cette photo d’archive montre un train traversant le tunnel Blue Bell alors qu’il était encore en service. (Soumis par les Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Nommé d’après la communauté qu’il traverse, le tunnel Blue Bell a été ouvert pour la première fois en 1910.

«Il a presque certainement été détruit à la dynamite», a déclaré Josh Green des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick. Il s’est penché sur les archives provinciales et les articles de journaux sur le tunnel pendant sa construction.

“Les journaux sont pleins de gens qui dynamitent tout, chaque projet de travaux publics dans n’importe quel comté, ils étaient juste fous de dynamite”, a déclaré Green.

Le 14 janvier 1911, un article paru dans le Daily Mail, un journal de Fredericton, indiquait qu’à une assemblée des actionnaires de la Willard Kitchen Company, la construction du tunnel et de toute la partie du Nouveau-Brunswick du chemin de fer national transcontinental serait terminée à la fin été cette année-là.

« Le tunnel Blue Bell, d’une longueur de près de mille pieds, est également inclus dans le contrat de l’entreprise. C’est le plus long tunnel de la province », indique l’article.

Mais malgré le titre, le tunnel Blue Bell n’a pas attiré beaucoup d’attention lors de sa construction ou pendant son exploitation, selon Green. Il a été éclipsé par la construction du chevalet de la rivière Salmon à proximité, à un peu plus de cinq kilomètres de la piste. Cette étendue impressionnante était la deuxième en importance au Canada et dominait les journaux de l’époque.

Alors que Green dit qu’il n’y a pas beaucoup d’informations détaillant la construction du tunnel, tout le tronçon du chemin de fer national transcontinental, y compris le chevalet et le tunnel, était opérationnel à l’automne 1912.

Il a dit qu’il y avait des dossiers d’inspecteurs faisant le trajet jusqu’à la ligne et revenant avec une charge d’invités surprises lors du voyage de retour.

“Les responsables des chemins de fer montent dans un sens, les chasseurs s’entendent avec des cerfs qu’ils ont tués au retour”, a déclaré Green. “Ce qui est le parfait microcosme néo-brunswickois de la façon dont le chemin de fer faisait partie intégrante du transport de la province à cette époque.”

Jordan Lloyd est retourné plusieurs fois dans le tunnel Blue Bell. (Shane Fowler/Nouvelles de CBC)

En témoignage de l’immense taille du tunnel, le tunnel Blue Bell a été noté pour être en mesure de prendre “la plus grande expédition de fret ferroviaire jamais manutentionnée en Amérique du Nord”.

Selon le Daily Gleaner du 11 février 1952, “deux chaudières gigantesques” construites à Collingwood, en Ontario, se dirigeant vers l’Argentine via le port de Saint John, ont traversé le tunnel “avec des pouces à revendre”. Ils ont été décrits comme “se tenant à 19 pieds des rails et mesurant plus de 13 pieds de large, avec un poids de 68 tonnes chacun”.

Josh Green, des Archives provinciales du Nouveau-Brunswick, affirme que le tunnel Blue Bell est peut-être encore l’un des plus grands tunnels de transport jamais construits dans la province. (Shane Fowler/Nouvelles de CBC)

Mais dans les années qui ont suivi, le tunnel a commencé à se dégrader. En 1959, deux préposés à l’entretien ont été intronisés au Turtle Club, une distinction décernée aux employés des Chemins de fer nationaux du Canada à Edmundston pour avoir été frappés à la tête par des chutes de pierres, pour être sauvés par leurs casques de sécurité.

Selon le Telegraph Journal du 18 décembre 1959, Aurèle LaPointe a été intronisée au club pour avoir survécu à un morceau de roche de 12 livres tombant à huit pieds sur sa tête. Et l’employé Regent Ouellette a survécu au coup d’un rocher de huit livres qui lui a frappé la tête suite à une chute de sept pieds alors qu’il travaillait sur le toit d’un wagon couvert dans le tunnel.

Un article du Telegraph Journal, daté du 18 décembre 1959, fait état de travailleurs ayant survécu à des chutes de pierres dans le tunnel Blue Bell et ayant été intronisés au Turtle Club. (Soumis par les Archives provinciales du Nouveau-Brunswick)

Ainsi, malgré sa taille impressionnante, les trains ont cessé d’utiliser le tunnel peu de temps après. Un contournement a finalement été construit autour de la colline et le tunnel a été abandonné.

À ce jour, les trains traversent encore l’impressionnant chevalet de la rivière Salmon, mais le tunnel Blue Bell est en ruine. Le terrain sur lequel il repose appartient maintenant à Northern Construction, une entreprise d’asphalte qui exploite des fosses à proximité.

Et cela reste une attraction locale. Il y a une fosse de feu de camp improvisée où des pistes étaient autrefois posées. Vous pouvez encore trouver des morceaux de l’ancienne voie, y compris des traverses pourries et des pointes de chemin de fer rouillées, entourées de canettes de bière vides et de graffitis.

Il est facile de se sentir éclipsé par l’immensité du tunnel ferroviaire abandonné de Blue Bell. (Shane Fowler/Nouvelles de CBC)

Green se considère comme l’une des rares personnes à avoir entendu parler du tunnel Blue Bell. Il a grandi à environ quatre kilomètres de là, dans la communauté de Crombie Settlement. Et cela exerce toujours un certain attrait sur lui.

“C’était un endroit où nous venions de revenir quand nous étions enfants et adolescents, puis j’y suis retourné plusieurs fois à l’âge adulte”, a déclaré Green. “C’est vraiment impressionnant et effrayant.”

“C’est un endroit assez effrayant, effrayant.”