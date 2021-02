Un panneau avec un message contre les contrôles aux frontières du Brexit en relation avec le protocole d’Irlande du Nord dans le port de Larne – Clodagh Kilcyone / Reuters

Un tunnel sous-marin entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord pourrait obtenir le feu vert dès le mois prochain et aider à débloquer le commerce qui a été frappé par les tensions liées au Brexit en créant le premier lien fixe jamais créé entre les quatre pays du Royaume-Uni.

Toute nouvelle connexion – peut-être surnommée «le terrier de Boris» – ravirait également les syndicalistes d’Irlande du Nord qui ont été scandalisés par la manière dont le gouvernement a autorisé l’Union européenne à imposer de nouveaux contrôles sur le fret des ferries à destination de la province.

Une étude de Sir Peter Hendy, président de Network Rail, dira si un lien entre Stranraer en Écosse et Larne en Irlande du Nord est réalisable. Ce serait la même longueur que le tunnel sous la Manche entre l’Angleterre et la France.

Le gouvernement britannique a déjà menacé en privé d’augmenter les frictions sur les marchandises entrant dans l’UE à moins que Bruxelles ne recule.

Michael Gove, le ministre du Cabinet Office, envisage maintenant un plan alternatif de «mise en application mutuelle» qui rétablirait la frontière avec l’île d’Irlande et obligerait le Royaume-Uni et l’UE à appliquer des contrôles au même niveau l’un que l’autre, a appris The Telegraph. .

L’espoir est que cela éliminerait complètement les frictions tout en respectant la frontière entre le Royaume-Uni et l’UE, bien que les responsables britanniques reconnaissent que les chances de renégociation du protocole d’Irlande du Nord sont minces.

Sir Peter doit publier son rapport intérimaire d’ici quelques semaines. Il a déjà eu sa dernière réunion avec le Premier ministre pour discuter des conclusions, ce qui pourrait recommander au gouvernement de commander une étude de faisabilité officielle du projet.

Le tunnel sous-marin a déjà remporté le soutien privé enthousiaste de Boris Johnson, qui a proposé pour la première fois une liaison fixe à travers la mer d’Irlande en 2018, et du secrétaire écossais Alister Jack.

Dans une interview accordée au podcast Chopper’s Politics, M. Jack a déclaré qu’il était en faveur d’un tunnel car « un pont serait fermé pendant probablement 100 jours par an en raison des conditions météorologiques en mer d’Irlande », tout en traitant également des munitions immergées sous l’eau.

Il a déclaré: « Ma forte inclination serait qu’il pense que ce devrait être un tunnel parce que lui et moi avons eu des conversations sur les conditions météorologiques dans la mer d’Irlande et la digue de Beaufort, et il y a un dépôt de munitions là-bas. »

M. Jack et M. Johnson sont considérés comme «très enthousiastes» à propos d’une étude de faisabilité sur un lien fixe entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.

La nouvelle ravira les députés conservateurs et unionistes démocrates qui ont été irrités par la façon dont l’Union européenne a frustré la libre circulation des échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord depuis que le Royaume-Uni a quitté la période de transition du Brexit.

Samedi soir, le député DUP Sammy Wilson, dont le siège à East Antrim abriterait l’extrémité nord-irlandaise du tunnel, a déclaré: «Ce type de projet donnerait au moins aux habitants d’Irlande du Nord la conviction que le gouvernement était prêt à mettre en place des infrastructures et à dépenser l’argent pour nous assurer que nous sommes physiquement connectés.

«L’important est de s’assurer que nous sommes connectés économiquement et constitutionnellement – c’est bien plus important qu’une connexion physique. Mais néanmoins symboliquement, il serait très important d’entendre ce message.