Le tumulte perturbe le Parlement israélien à la fin de l’ère Netanyahu

JÉRUSALEM – Le chahut et le chaos à la Knesset, une chambre parlementaire intime transformée par la colère, ont marqué la fin des 12 ans de règne conflictuel de Benjamin Netanyahu sur Israël et le début du mandat de Naftali Bennett en tant que Premier ministre.

M. Bennett, un politicien d’extrême droite dont la décision de rejoindre une coalition de huit partis comprenant des partis de gauche a rendu furieux le parti de centre-droit Likoud de M. Netanyahu, a lutté pendant 43 minutes pour se faire entendre alors que ses opposants lançaient des injures et résistaient. des affiches disant « Honte à vous ».

M. Netanyahu a prononcé un discours de 35 minutes plein de venin, de mépris pour M. Bennett et de terribles avertissements sur la sécurité d’Israël sans lui.

« Essayez de nuire le moins possible à la magnifique économie que nous vous remettons, afin que nous puissions y remédier le plus rapidement possible à notre retour », a-t-il déclaré dans un discours typiquement sans excuse qui respirait le mépris et la confiance qu’il allait bientôt Reviens.