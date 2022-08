Le tumulte du Brexit remodèle radicalement le commerce sur l’île d’Irlande

“Avec l’impact de Covid et des confinements, il est très difficile de démêler tout cela quand on compare. À quelle année le comparez-vous ?”

Cependant, il a déclaré qu’il y avait encore une mise en garde aux variations du commerce et de la circulation des marchandises sur l’île d’Irlande, car une grande partie de ce changement s’est produite au milieu de la perturbation de Covid-19 en 2020 et 2021.

“Ce qui se passait clairement, c’est que les acheteurs irlandais s’éloignaient de la Grande-Bretagne [English, Scottish and Welsh] fournisseurs et en poursuivant leurs échanges avec le Royaume-Uni en achetant à Belfast plutôt qu’à Birmingham”, a déclaré à CNBC Stephen Kelly, directeur général de Manufacturing NI, qui représente l’industrie dans la région.

Cela a été motivé par le protocole d’Irlande du Nord, un arrangement qui permet à la province britannique de rester dans le marché unique de l’UE mais exige des contrôles sur les marchandises en provenance du reste du pays (Angleterre, Écosse et Pays de Galles). Le marché unique de l’UE vise à garantir la libre circulation des biens, des capitaux, des services et de la main-d’œuvre au sein du bloc.

DUBLIN – Dans un contexte d’incertitude politique aiguë et de bouleversements liés au Brexit, la circulation des marchandises sur l’île d’Irlande s’est transformée et a connu une accélération significative.

“Les effets ultimes de la demande dérivée sur l’activité économique globale du Brexit et du protocole NI, et leur impact concomitant sur le commerce, restent difficiles à prévoir”, indique le rapport.

Cela marque un autre changement dans le profil du transport de marchandises sur l’île d’Irlande, les entreprises évitant le “pont terrestre” traditionnel du Royaume-Uni, où les camions traversaient la mer d’Irlande vers le Royaume-Uni et voyageaient à travers le pays jusqu’au port de Douvres et au-delà. vers la France pour les livraisons continentales.

Le gouvernement britannique Le projet de loi récemment annoncé visant à annuler certains aspects du protocole d’Irlande du Nord jette une ombre sur l’état du commerce et le mouvement du fret à destination et en provenance de l’île d’Irlande. L’UE a lancé une action en justice contre les projets d’abandon de certaines parties de l’accordet le départ imminent du Premier ministre britannique Boris Johnson a également ajouté plus d’incertitude – bien que les successeurs potentiels Rishi Sunak et Liz Truss soient susceptibles de poursuivre les plans.

Le projet de loi, tel que proposé, créerait des voies vertes et des voies rouges pour les marchandises acheminées vers l’Irlande du Nord ou au-delà. La voie verte concernerait les marchandises destinées uniquement à l’Irlande du Nord et ne serait pas soumise à des contrôles, tandis que la voie rouge appliquerait des contrôles aux marchandises destinées finalement à la République d’Irlande ou ailleurs dans l’UE.

Kelly a déclaré que certains éléments du projet de loi, tels que la voie verte, ne sont “pas offensants”, mais il reste encore des doutes quant à sa mise en œuvre pratique.

Ce doute réintroduira des inquiétudes pour le commerce en Irlande du Nord similaires à celles ressenties lorsqu’un Brexit sans accord était une possibilité.

“Nous sommes potentiellement dans une position pire qu’un no-deal si le Royaume-Uni et l’UE ne trouvent pas d’accord dans les semaines et les mois à venir, ce n’est pas seulement un no deal mais c’est un no deal plus une guerre commerciale”, a-t-il déclaré.

“Cela sera extrêmement préjudiciable non seulement à l’Irlande du Nord, mais à l’ensemble du Royaume-Uni et de l’UE, ce qui sera un double coup dur pour nous.”

Cela s’ajoute à la hausse du taux d’inflation et à la guerre en Ukraine, qui a paralysé les chaînes d’approvisionnement dans le contexte européen plus large.

Kelly a déclaré qu’il y avait beaucoup de pièces mobiles dans le commerce, mais que la situation unique de l’Irlande du Nord ne changerait pas.

“L’Irlande du Nord ne quittera pas physiquement sa frontière entre le Royaume-Uni et l’UE”, a-t-il déclaré. “Notre géographie ne changera pas.”