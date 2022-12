Le tueur surnommé “Le Serpent” arrive en France en provenance du Népal

PARIS (AP) – Le tueur en série avoué Charles Sobhraj est arrivé en France samedi après avoir été libéré d’une peine à perpétuité dans une prison népalaise.

Sobhraj, un citoyen français de 78 ans, purgeait une peine pour la mort de routards américains et canadiens dans les années 1970. Il a par le passé admis avoir tué plusieurs touristes occidentaux en Asie et a fait l’objet d’une série coproduite par la BBC et Netflix intitulée “The Serpent”.

Il est arrivé samedi à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris sur un vol en provenance du Népal via le Qatar, a déclaré son avocate française, Isabelle Coutant-Peyre, à l’Associated Press.

Elle a salué sa libération. “Je suis très heureuse mais très choquée qu’il ait fallu 19 ans pour obtenir sa liberté normale”, a-t-elle déclaré à l’aéroport. Elle a déclaré que sa condamnation pour meurtre au Népal était une “affaire fabriquée, basée sur des documents falsifiés”.

Elle a dit que Sobhraj va se reposer maintenant qu’il est de retour en France.

Le gouvernement français n’a pas répondu aux demandes de commentaires sur la question de savoir s’il pourrait faire face à des contestations judiciaires en France.

Sobhraj aurait tué au moins 20 personnes en Afghanistan, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, au Népal, en Iran et à Hong Kong dans les années 1970.

Sobhraj a été détenu pendant deux décennies dans la prison à sécurité maximale de Tihar à New Delhi, soupçonné de vol, mais a été expulsé sans inculpation vers la France en 1997. Il a refait surface en 2003 à Katmandou et a été condamné l’année suivante pour les meurtres de routards américains et canadiens en Népal.

Les condamnations à perpétuité au Népal sont de 20 ans. En annonçant sa libération cette semaine, la Cour suprême du Népal a déclaré qu’il avait déjà purgé plus de 75 % de sa peine et qu’il s’était bien comporté en prison, ce qui le rend éligible à la libération, et qu’il souffre d’une maladie cardiaque.

Il a été libéré vendredi et a reçu l’ordre de quitter le Népal dans les 15 jours. Un billet a été acheté avec l’argent reçu d’un ami, et l’ambassade de France à Katmandou a préparé les documents de voyage nécessaires lui permettant de prendre un vol, a déclaré l’avocat Gopal Siwakoti Chitan.

Son surnom de “serpent” vient de sa réputation d’artiste du déguisement et de l’évasion. Il était également connu comme “le tueur de bikini” car il ciblait souvent les jeunes femmes.

The Associated Press