Le tueur Stephen Reid forcé de tuer à nouveau dans Coronation Street ?

STEPHEN Reid est le nouveau méchant à surveiller à Weatherfield alors qu’il poursuit ses projets.

Mais il a du mal à brouiller les pistes lorsqu’un habitant de Coronation Street s’apprête à révéler la vérité sur la disparition de Leo.

Qui sera la prochaine victime de Stephen ?

L'homme d'affaires cherche désespérément à brouiller les pistes

Mais Teddy Thompkins est sur lui

Les téléspectateurs d’ITV redoutaient le jour où l’homme d’affaires joué par Todd Boyce serait prêt à tuer à nouveau.

Au cours des dernières semaines, de nombreux fans ont théorisé qui pourrait être le prochain sur sa liste de succès alors que ses secrets sont lentement révélés.

Et il jette enfin son dévolu sur une nouvelle victime dans les scènes à venir du drame basé à Manchester.

À venir, Jenny Connor (représentée par Sally Ann Matthews) révèle que Teddy Thompkins (Grant Burgin) a appelé du Canada avec des révélations choquantes.

Stephen masque son agitation intérieure, sachant très bien que ce n’est qu’une question de temps avant qu’il ne soit exposé.

Dans des scènes ultérieures, Jenny annonce que Teddy passera pour discuter de ce qu’il a découvert sur Leo – et Stephen devient de plus en plus inquiet.

Les choses vont de mal en pis quand Adam Barlow (Sam Robertson) explique qu’il a été contacté par Six Fellas.

Cependant, Stephen pourrait être surpris car il apprend également que la société de livraison est prête à régler à l’amiable après son accident.

Reste à savoir si sa chance tourne, mais une chose est certaine : Teddy pourrait causer de graves problèmes à Stephen.

Assez pour que l’homme d’affaires défaillant le tue ?

Teddy se dirige vers les Rovers, en mauvais état, et Stephen le rattrape.

Il annonce ensuite que Leo n’est jamais arrivé au Canada et que ses textes provenaient tous de Weatherfield.

Mais alors qu’il traverse la rue, prêt à tout raconter à Jenny, Teddy est renversé par une camionnette.

Nick Tilsley (Ben Price) observe l’accident avec horreur alors que Teddy est allongé inconscient sur la route.

Jenny voit les scènes et se précipite – Stephen a-t-il encore tué ?

Tous ses problèmes sont-ils résolus ?

Teddy connaîtra-t-il le même sort que son fils ?

Les téléspectateurs se souviendront que Stephen a tué Leo Thompkins lors d’une confrontation tendue.

Le morceau joué par Joe Frost avait compris les mensonges de Stephen et était prêt à l’exposer – mais il a été poussé hors de la balustrade Underworld jusqu’à sa mort.

Stephen a immédiatement pris soin du corps avant d’organiser le départ de Leo pour le Canada et de laisser une Jenny confuse et au cœur brisé sous le choc.

Sera-t-il un jour exposé ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.

Teddy est sur Stephen

Mais il est victime d'un accident tragique – est-ce que tout est comme il paraît ?