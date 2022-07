Le tueur “sera pendu sur LIVE TV” après avoir poignardé un camarade de classe qui l’a rejeté

Un étudiant de l’UNIVERSITÉ qui a poignardé sa camarade de classe après avoir refusé sa demande en mariage sera exécuté en direct à la télévision, a déclaré un tribunal égyptien.

Le meurtre horrible de la jeune Naira Ashraf devant son université dans le nord de l’Égypte par Mohamed Adel, 21 ans, a provoqué une onde de choc dans tout le pays le mois dernier.

Naira Ashraf a été poignardée en plein jour alors qu’elle arrivait à l’université Crédit : CEN

Mohamed Adel, 21 ans, a été reconnu coupable du meurtre brutal de Naira Crédit : CEN

Mohamed Adel a été condamné à mort pour avoir tué son camarade d’université Crédit : CEN

Adel a été reconnu coupable du meurtre de l’étudiant devant l’université de Mansoura, le tribunal l’ayant condamné à mort le 6 juillet.

Dans un geste extraordinaire, le tribunal égyptien a maintenant demandé au Parlement que la pendaison du tueur soit retransmise en direct – en partie pour dissuader des crimes similaires de se reproduire à l’avenir.

Dans sa lettre aux députés, le palais de justice de Mansoura a écrit : « La diffusion, même si seulement une partie du début de la procédure, pourrait atteindre l’objectif de dissuasion, qui n’a pas été atteint en diffusant la condamnation elle-même.

Le verdict, qui peut faire l’objet d’un appel, a été rendu public le 24 juillet.

L’avocat de l’accusé, Farid El-Deeb, a déclaré que son client ferait appel de la condamnation.

“Nous avons encore 60 jours pour contester la condamnation à mort d’Adel”, aurait-il déclaré.

El-Deeb est un éminent avocat en Égypte. Il était l’avocat principal de feu l’ex-président Hosni Moubarak.

L’horrible attaque a été filmée par CCTV. Dans les images, le tueur de Naira la frappe à la tête alors qu’elle descend du bus le 20 juin pour passer ses examens finaux.

Alors qu’elle tombe au sol, il saute sur elle, la poignardant à plusieurs reprises dans le cou.

Après avoir été égorgée, Naira est morte sur le coup lorsque des passants en colère ont saisi le couteau alors qu’il tentait de s’enfuir.

Il est apparu plus tard que le tueur avait traqué l’étudiante sur Facebook et avait décidé de la tuer après qu’elle l’ait fantôme sur la plateforme sociale et ait refusé de l’épouser.

La dernière fois qu’une peine capitale a été diffusée à la télévision publique remonte à 1998, lorsque la télévision d’État a diffusé l’exécution de trois hommes reconnus coupables du meurtre d’une femme et de ses deux enfants à leur domicile de la capitale, Le Caire.

Dans ce pays d’Afrique du nord-est, la méthode d’exécution des condamnations civiles est suspendue.

Ces derniers mois, des fémicides très médiatisés à travers l’Égypte ont suscité beaucoup de colère.

Les lois patriarcales et, dans certaines communautés, les interprétations strictes de l’islam ont rendu difficile pour les femmes l’exercice de leurs droits.

Le tueur avait traqué l’étudiant sur Facebook Crédit : CEN