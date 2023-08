Le tueur reconnu coupable de retour devant les tribunaux de Kelowna

Un dangereux récidiviste est de retour derrière les barreaux après avoir été pris dans un véhicule volé le 10 août.

Tyler Jack Newton, 32 ans, a été retrouvé en possession d’un GMC Sierra volé dans le bloc 1000 d’El Paso Road, avant de conduire le véhicule dans une entreprise aux côtés d’une passagère et d’être arrêté sans incident.

Newton avait déjà été arrêté en 2014 pour le meurtre de Caesar Rosales. Newton a poignardé Rosales au cou avec un couteau à un arrêt de transport en commun à Kelowna le 30 octobre de la même année.

Newton fait face à plusieurs accusations, dont la possession de biens volés de plus de 5 000 $ et le non-respect de la probation.

La femme était également bien connue des services de police.

« Ces individus ont une longue histoire d’activités criminelles dans notre communauté », a déclaré le gend. Mike Della-Paolera. « Grâce à l’excellent travail de nos agents, ils sont de retour en détention et comparaîtront devant les tribunaux avec une liste d’accusations recommandées. »

