Le tueur reconnu coupable de Kelowna voit ses accusations de voies de fait suspendues – Kelowna Capital News

Un délinquant prolifique de Kelowna a été accusé de voies de fait graves, de voies de fait causant des lésions corporelles et d’agression armée après avoir fait la une des journaux comme une «histoire d’horreur avec capture et libération».

Les conditions de mise en liberté sous caution de Tyler Newton ont été discutées à l’Assemblée législative de la Colombie-Britannique le 24 octobre par Karin Kirpatrick, députée de West Vancouver-Capilano et porte-parole de l’opposition officielle.

Kirpatrick a exprimé sa frustration face aux politiques « douces contre le crime » et à l’absence de répercussions pour les « délinquants violents et prolifiques » comme Newton.

Un mandat d’arrêt provincial contre lui a été émis le 6 octobre après que Newton ne s’est pas présenté devant le tribunal pour des accusations liées à un incident survenu le 31 décembre 2021 à West Kelowna.

L’incident aurait impliqué une arme et des voies de fait graves.

Le service des poursuites de la Colombie-Britannique confirme maintenant que le 28 octobre, toutes les accusations portées contre Newton concernant l’incident du 31 décembre 2021 ont été suspendues.

Dan McLaughlin, du service des poursuites, a déclaré qu’après avoir reçu de nouvelles informations, la Couronne avait conclu que la norme pour porter des accusations n’était plus respectée.

La Couronne poursuit toujours contre le coaccusé, Dayton Lloyd McAlpine.

En 2016, Newton a été condamné à 4,5 ans de plus derrière les barreaux en plus du demi-crédit pour les 602 jours qu’il avait déjà purgés pour avoir poignardé mortellement Caesar Rosales à Kelowna.

