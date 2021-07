Un tueur TWISTED a étranglé et poignardé sa petite amie à mort avant de barbouiller les mots « c’était moi » sur son corps dans un massacre rituel.

Daniel Smith, 41 ans, a utilisé du vernis à ongles pour écrire le message effrayant après avoir disposé le corps d’Imogen Bohayczuk sur le lit « comme un spectacle ».

Imogen a été poignardée et étranglée à mort par son petit ami monstre Crédit : Cavendish

Le petit ami dépravé s’est ensuite lancé dans une frénésie de dépenses – en utilisant 38 fois la carte bancaire du jeune homme de 29 ans pour acheter de l’alcool dans un magasin local.

Smith est maintenant en cage à vie avec un minimum de 17 ans et demi après avoir reconnu le meurtre.

Le corps d’Imogen a été découvert sur le lit, les bras croisés, tenant une bouteille de parfum deux semaines après le meurtre brutal.

Une peluche avait été laissée par son cou avec ses jambes liées après avoir été sauvagement poignardée à plusieurs reprises le 18 février de cette année.

Tragic Imogen a également subi des ecchymoses au visage et aux bras où elle a désespérément essayé de repousser Smith.

MONSTRE VIOLENT

Le tribunal de la Couronne de Manchester a appris comment la brute avait auparavant abusé émotionnellement et physiquement de la mère d’un enfant, Imogen.

L’assistante sociale « vulnérable » a rencontré Smith « violent et manipulateur » l’année dernière.

Mais des mois après avoir entamé une relation, Imogen a déclaré à un agent du logement qu’elle avait été poignardée à la cuisse par Smith.

Elle n’a accepté de se faire soigner que si la police n’était pas informée, mais le travailleur a parlé avec des collègues qui ont envoyé des agents à la maison – mais aucune mesure n’a été prise.

Le jour de sa mort, Imogen a appelé à deux reprises la police pour leur dire qu’il l’avait « agrippée par le cou.

Elle a également envoyé un texto à un ex en disant: « Il m’a tellement étranglée que j’ai failli mourir, puis il a eu un couteau. Je pensais que j’allais mourir. »

« HUMILIATION CRUELLE »

Il l’a suppliée d’aller à la police mais Smith avait pris son téléphone et l’avait remplacé par une nouvelle carte SIM.

La police est arrivée à son domicile 24 heures plus tard mais est repartie sans réponse car elle était tragiquement déjà morte.

Ce n’est que lorsqu’un agent du logement a visité la maison que son corps a été retrouvé – deux semaines après le meurtre d’Imogen.

Une enquête a maintenant été lancée pour savoir pourquoi la police n’a pas répondu à ses appels d’urgence.

Tim Storrie QC, chargé des poursuites, a déclaré: « Lorsque les agents se sont rendus sur les lieux, ils ont trouvé une scène sinistre. Imogen avait été allongée sur son lit, son corps avait été disposé comme si elle était un spectacle.

« Une exposition effrayante avait été faite de son corps. C’était une cruelle humiliation de la victime de barbouiller son corps avec la vantardise ‘C’était moi’. »

COMMENT VOUS POUVEZ OBTENIR DE L’AIDE Women’s Aid a ce conseil pour les victimes et leurs familles : Gardez toujours votre téléphone à proximité.

Contactez des organisations caritatives pour obtenir de l’aide, y compris la ligne d’assistance par chat en direct de Women’s Aid et des services tels que SupportLine.

Si vous êtes en danger, appelez le 999.

Familiarisez-vous avec la solution silencieuse, signalez les abus sans parler au téléphone, composez plutôt le « 55 ».

Gardez toujours de l’argent sur vous, y compris de la monnaie pour un billet de téléphone public ou de bus.

Si vous pensez que votre partenaire est sur le point de vous attaquer, essayez de vous rendre dans une zone à faible risque de la maison – par exemple, où il y a une sortie et un accès à un téléphone.

Évitez la cuisine et le garage, où se trouvent probablement des couteaux ou d’autres armes. Évitez les pièces où vous pourriez être piégé, comme la salle de bain, ou où vous pourriez être enfermé dans un placard ou un autre petit espace. Si vous êtes victime de violence domestique, SupportLine est ouvert le mardi, mercredi et jeudi de 18h à 20h au 01708 765200. Le service d’assistance par e-mail de l’association est ouvert en semaine et le week-end pendant la crise – messageinfo@supportline.org.uk. Women’s Aid propose un service de chat en direct – disponible tous les jours de 10h à 18h. Vous pouvez également appeler la ligne d’assistance nationale 24 heures sur 24 pour les abus domestiques au 0808 2000 247.

Le tribunal a entendu des récits poignants des ex-petites amies de Smith qui l’ont révélé comme un monstre violent.

Ils ont décrit avec des détails terrifiants comment le démon leur a fait croire qu’il les tuerait et a menti sur le fait d’avoir un cancer à « manipuler ».

L’une a expliqué comment elle était tellement « terrorisée » par Smith qu’elle a traversé le pays pour lui, tandis qu’une autre est devenue prisonnière après avoir volé ses cartes bancaires.

M. Storrie a déclaré: « Ce modèle de comportement violent et manipulateur devait être reproduit en ce qui concerne sa relation avec Imogen. »

Lors de la condamnation, le juge Patrick Field QC a critiqué le meurtrier pour l’attaque « brutale et féroce ».

Il a déclaré: « Elle avait reçu un terrible passage à tabac avec des ecchymoses au visage et à la tête ainsi qu’aux membres supérieurs causés, sans aucun doute, alors qu’elle tentait de repousser votre attaque.

« Sur sa jambe droite, tu avais barbouillé les mots « C’était moi » avec du vernis à ongles rouge. Ce graffiti macabre serait une sorte d’aveu de ta part ; un signe à la police que tu étais responsable du meurtre mais je rejette cette notion tout à fait.

»Si vous aviez voulu expliquer clairement à la police ce que vous aviez fait, vous auriez pu aller les voir et leur dire. Cet acte ressemble à un acte de triomphalisme insensible et cruel.

»Imogen était une jeune femme lorsqu’elle est décédée. Elle était mère d’un jeune enfant.

« En tuant Imogen, vous avez privé cet enfant d’une mère et les parents et frères et sœurs d’Imogen ont été privés d’une fille et d’une sœur. Leur chagrin est palpable. »

Daniel Smith est désormais emprisonné à vie Crédit : Cavendish

Imogen avait appelé la police le jour de sa mort Crédit : Cavendish

Elle a également envoyé un message à un ex craignant d’être tué Crédit : Cavendish