Le tueur qui a coupé à mort l’adolescent Jimmy Mizen avec une plaque de verre a obtenu une libération conditionnelle après 14 ans derrière les barreaux

Un voyou qui a assassiné un écolier en lui brisant un plat en verre au visage est libéré de prison.

Jake Fahri a été emprisonné à vie pour son attaque contre Jimmy Mizen, 16 ans, dans une boulangerie londonienne en mai 2008.

Il est maintenant sur le point d’être libéré de prison après l’audience de la Commission des libérations conditionnelles aujourd’hui, peut révéler The Sun.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: «Nous pouvons confirmer qu’un panel de la Commission des libérations conditionnelles a ordonné la libération de Jake Fahri à la suite d’une audience orale.

« Les décisions de la Commission des libérations conditionnelles sont uniquement axées sur le risque qu’un détenu pourrait représenter pour le public s’il était libéré et si ce risque est gérable dans la communauté.

« Un panel examinera attentivement une vaste gamme de preuves, y compris les détails du crime initial et toute preuve de changement de comportement, ainsi que d’explorer le préjudice causé et l’impact que le crime a eu sur les victimes.

« Les membres lisent et assimilent des centaines de pages de preuves et de rapports avant une audience orale.

« Des preuves de témoins tels que des agents de probation, des psychiatres et des psychologues, des fonctionnaires supervisant le délinquant en prison ainsi que des déclarations personnelles de la victime peuvent être fournies lors de l’audience.

« Il est normal que le prisonnier et les témoins soient longuement interrogés lors de l’audience qui dure souvent une journée entière ou plus.

« Les révisions des libérations conditionnelles sont effectuées de manière approfondie et avec un soin extrême. La protection du public est notre priorité numéro un. »

Jimmy – qui n’avait eu que 16 ans la veille de l’attaque – était sorti acheter son premier billet de loterie lorsque la bagarre fatale a eu lieu.

Il était dans la boulangerie Three Cooks à Burnt Ash Hill avec son frère, Harry, lorsque le voyou Fahri a frappé.

Pendant le combat, il a attrapé un plat de cuisson en verre et l’a jeté au visage de Jimmy, le blessant mortellement.

Au lendemain du meurtre, ses parents Margaret et Barry ont créé la Fondation Mizen pour diffuser un message de paix.

Ils visitent des écoles, des églises, des prisons et des lieux de travail pour parler de Jimmy et construire des communautés plus pacifiques.