Le tueur qui a brutalement assassiné la directrice britannique lors d’une tournée solo en Amazonie arrêté alors qu’il emmenait sa fille à l’hôpital

Un tueur qui a brutalement assassiné une directrice britannique lors d’une tournée solo en Amazonie a été arrêté après presque six ans de cavale.

Emma Kelty, 43 ans, a été tuée par des pirates de rivière impitoyables qui lui ont tiré dessus et lui ont tranché la gorge avant de jeter son corps dans une rivière au Brésil pour être mangée par des piranhas en 2017.

Emma Kelty, 43 ans, a été brutalement tuée lors d’un voyage en solo en Amazonie Crédit : @Emt101s/CEN

Arthur Gomes da Silva a pris la fuite après avoir été reconnu coupable de son meurtre

Son corps n’a jamais été retrouvé.

Arthur Gomes da Silva a été condamné à près de 30 ans de prison mais a échappé aux autorités peu après.

Cinq ans et demi plus tard, le tueur diabolique a été pris au piège par les flics après avoir emmené sa fille à l’hôpital de Manaus.

La police a déclaré que les employés de l’hôpital avaient remarqué son “mouvement suspect” et avaient appelé les flics, rapporte Amazonas Atual.

Vile da Silva a été reconnu coupable de corruption de mineurs, de vol-homicide, de viol et de recel de cadavre en 2017.

Il a avoué lui avoir tranché la gorge et jeté son corps criblé de balles dans la rivière Solimoes.

Da Silva était l’un des six pirates qui ont tendu une embuscade à Emma dans sa tente alors qu’elle campait sur une plage dans une région reculée de Coari.

Elle a été abattue deux fois avec un fusil à canon scié par un gang violent qui a pris son appareil photo, un drone, un ordinateur et deux téléphones.

La police a déclaré que da Silva était celle qui l’avait violée et tuée.

L’ancienne directrice d’école Emma, ​​de Finchley, au nord-ouest de Londres, tentait un voyage en kayak en solo de 4 000 milles depuis la source de l’Amazonie au Pérou jusqu’à son embouchure sur l’océan Atlantique lorsqu’elle a été attaquée.

La police a déclaré que le gang fonctionnait comme des pirates qui sortaient en canoë pour voler.

Ils ont ciblé Emma au hasard 42 jours après le début de son voyage lorsqu’ils ont vu sa tente sur la plage dans une zone connue sous le nom de rivière Solimoes, entre les villes de Coari et Codajas.

Selon les flics, elle a été coupée près du cou et de l’épaule pour attirer les poissons piranhas après son assassinat.

Emma avait quitté la direction de Knollmead Primary à Surbiton, Surrey pour voyager.

Deux semaines avant son assassinat, sa famille a appris qu’elle avait été tuée dans une fausse alerte déchirante.

Lorsque la canoéiste tragique Emma a découvert la frayeur, alors qu’elle était au Pérou, elle a plaisanté : “Espérons que ce n’est pas une prémonition.”

Après sa mort, ses frères Piers et Giles et sa sœur Natasha ont rendu hommage en disant : « Emma était une sœur active et déterminée qui s’est mise au défi, dernièrement à travers ses aventures sur le Pacific Coast Trail, ainsi qu’au pôle Sud et en Amazonie.

“Dans un monde qui est aujourd’hui beaucoup plus petit, l’exploratrice de notre sœur s’est retrouvée à chercher des moyens de prouver que les défis étaient réalisables.

“Nous sommes extrêmement fiers de notre sœur qui était chère à nous tous et sa force nous manquera beaucoup.”

Le corps de l’ancienne directrice n’a jamais été retrouvé Crédit : @emmatamsinkelty1/CEN