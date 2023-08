Le tueur qui a abattu un père de deux enfants se vante du meurtre par fusil de chasse alors qu’il rappe dans une vile vidéo de la prison

Un VILE voyou s’est vanté d’avoir abattu et tué un père de deux enfants dans une vidéo de rap malade en prison.

Anthony Olive, 29 ans, a été mis en cage aux côtés de son frère John Bowie, 27 ans, et de leur maman conductrice Michaela Olive, 49 ans, en 2021.

Anthony Olive a partagé une vidéo de lui se vantant du meurtre

Esam Ayad a été frappé au visage avec un fusil de chasse 1 crédit : sbna_fairleys

Le trio a tiré un fusil de chasse sur Esam Ayad, 26 ans, frappant le père de deux enfants au visage et lui causant des lésions cérébrales catastrophiques.

Anthony Olive a maintenant publié un clip de lui rappant sur le meurtre à Hoddesdon, Hertfordshire, depuis la prison.

Utilisant le nom « Big T Olive », le tueur se vante des détails horribles de la mort d’Esam.

Il dit: « 28 ans pour meurtre. A fait sauter la tête d’un homme avec une balle de 12. »

Le tueur se vante alors d’avoir un « corps comme Baywatch, un visage comme Crimewatch ».

Il continue: « [I was] sur ceux où il y avait des rats et des souris… maintenant je vis dans un penthouse avec Kenny et A1. »

Alors qu’il quitte le tournage dans sa cellule, il qualifie le rap de « petit freestyle rapide ».

La vidéo a été partagée sur la page YouTube de Prison TV avec le titre HMP Prison Lifer UK.

Olive et son frère sont allés chez Esam armés du fusil de chasse pendant que maman Michaela attendait dans la voiture avec le moteur en marche.

Le père de deux enfants a été foudroyé alors qu’il regardait par une fenêtre ouverte à l’étage.

Bien qu’il n’y ait « aucune preuve directe de qui a tiré », tous les trois ont été reconnus coupables de meurtre.

Olive a été emprisonnée pendant au moins 28 ans, Bowie 32 ans et Michaela Olive 22 ans.

Dans une déclaration de la victime lors de leur condamnation, la fiancée d’Esam a déclaré: « Cela a déchiré ma petite famille et m’a donné l’impression que la vie ne valait plus la peine d’être vécue.

« Mes enfants n’ont plus leur papa qu’ils adoraient de tout leur cœur.

« Le fait qu’Esam ait perdu la vie pour quelque chose d’aussi petit est quelque chose que j’aurai toujours du mal à expliquer à mes enfants. »

La vidéo a été partagée sur YouTube Crédit : YouTube

Olive a été emprisonnée à vie avec un minimum de 28 ans 1 crédit : sbna_fairleys

Son frère John Bowie a également été emprisonné pour meurtre