Le tueur Kyle fait des aveux choquants alors que Moira et Amy se battent à Emmerdale

KYLE Winchester s’effondre sous la pression alors qu’il tente de garder secrète son implication dans la mort d’Al Chapman.

Mais le garçon de onze ans fait une confession choquante à un autre habitant d’Emmerdale la semaine prochaine.

Kyle s’effondre sous la pression[/caption]

Amy et Moira sont de plus en plus inquiètes[/caption]

Pourront-ils garder longtemps le secret de Kyle ?[/caption]

Garder des secrets est une habitude pour certains villageois, mais il faudra clairement que Kyle s’y habitue.

Le jeune garçon interprété par Huey Quinn a été troublé par sa mauvaise conscience après avoir tué Al Chapman.

Et tandis que son père Cain Dingle (joué par Jeff Hordley) reste en prison, Kyle est surveillé de près par Moira (Natalie J. Robb) et sa mère Amy Wyatt (Natalie Ann Jamieson).

Mais tous deux trouvent tout aussi difficile de reprendre une vie apparemment normale.

À venir sur ITV, les deux femmes discutent d’amener Kyle et Isaac à l’événement de la chorale alors qu’Amy s’inquiète de laisser son fils hors de sa vue.

La famille se rend plus tard à la salle des fêtes et dans l’esprit des fêtes.

Mais quand Amy et Moira perdent Kyle pendant une fraction de seconde, ils le voient plus tard parler à PC Swirling de Cain.

Pris de panique, ils se précipitent avant que quoi que ce soit ne soit révélé, mais le policier comprend que quelque chose ne va pas et est troublé par leur comportement nerveux.

Amy et Moira cherchent désespérément à savoir ce que Kyle a dit à PC Swirling mais finissent par le contrarier davantage.

Ils élaborent rapidement un plan pour offrir au garçon le meilleur Noël de tous les temps dans le but de garder son esprit hors de propos et de ramener sa vie à la normale.

En privé, cependant, Amy a du mal à se ressaisir et la pression monte également sur une Moira débordée.

Pendant ce temps, Cain reste derrière les barreaux alors qu’il a plaidé coupable pour la mort de son ennemi de longue date, qu’il a confronté lorsqu’il a découvert que l’homme d’affaires avait une liaison avec sa sœur.

Cain a d’abord insisté sur le fait qu’il était innocent mais, après avoir réalisé ce que cela pouvait signifier pour son fils, il a décidé de faire marche arrière et de prendre la chute pour lui.

Il a d’abord gardé secret le rôle de Kyle dans la mort d’Al avant de faire savoir à Moira ce qui s’était réellement passé.

Kyle, d’autre part, a choisi de se révéler tout seul à sa mère Amy.

Suite aux aveux de Kyle et Cain, Amy et Moira ont temporairement quitté le village éponyme avant de revenir avec la ferme intention de protéger le jeune garçon.

Mais un Kyle traumatisé va-t-il renverser la vapeur ?

Connectez-vous à ITV pour le savoir.

Kyle a du mal à se débrouiller sans son père avec lui[/caption]

Comment Amy et Moira peuvent-elles l’aider ?[/caption]