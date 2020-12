Les crimes violents de toute nature sont rares au Japon, et les meurtres effroyables comme ceux commis par M. Shiraishi le sont encore plus.

Les détails des crimes ont évoqué certains des maux sociaux largement débattus du pays: l’érosion des liens familiaux, des taux de suicide élevés et une société de plus en plus atomisée et isolée qui s’est tournée vers les médias sociaux pour un confort froid.

Des policiers ont découvert les corps des victimes de M. Shiraishi dans son appartement à l’extérieur de Tokyo après la disparition d’une femme de 23 ans qui avait publié sur Twitter qu’elle cherchait quelqu’un avec qui se suicider.

Après avoir mis en place une opération de piqûre, les enquêteurs ont suivi M. Shiraishi jusqu’à son appartement, où ils ont découvert les corps de huit femmes et d’un homme, la tête enlevée et mis dans des glacières.

M. Shiraishi a déclaré plus tard qu’il avait d’abord envisagé de nier son implication, mais qu’il avait changé d’avis face à la preuve accablante contre lui.

L’avocat de la défense de M. Shiraishi avait soutenu que les femmes étaient suicidaires et qu’elles avaient accepté de laisser M. Shiraishi les assassiner, un scénario qui l’aurait qualifié pour une peine plus légère.

Mais M. Shiraishi a catégoriquement rejeté la défense, déclarant lors de comparutions antérieures au tribunal qu’il avait tué les femmes de son propre chef et qu’il voulait assumer l’entière responsabilité de leurs meurtres.

«Pas une seule de mes victimes n’a consenti», a-t-il déclaré au juge lors d’une de ces séances.

Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de faire appel de sa condamnation, notant qu’il avait dit à son avocat de la défense qu’il souhaitait que le procès se termine le plus rapidement possible pour éviter de causer des difficultés supplémentaires à ses parents.