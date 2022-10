Le tueur Jack Sepple a fait face à sa sœur montrant le corps de sa petite amie canadienne Ashley Wadsworth après l’avoir poignardée à mort

Un MONSTRE a poignardé sa petite amie à mort après qu’elle se soit envolée pour le Royaume-Uni pour lui rendre visite, puis a Facetimed sa sœur pour lui montrer le corps.

Ashley Wadsworth, 19 ans, a été assassinée à Chelmsford, Essex, quelques jours avant son retour au Canada.

Jack Sepple a poignardé à mort Ashley Wadsworth

Jack Sepple, 23 ans, a ensuite appelé sa sœur sur Facetime et lui a montré le corps horriblement blessé d’Ashley.

Lorsque la police est arrivée, la brute était allongée à côté d’elle sur le lit taché de sang.

Il a dit aux policiers : “Je suis psychotique.

“Je suis vraiment désolé, je l’ai poignardée et je l’ai étranglée”.

Sepple, qui sera condamné plus tard dans la journée après avoir reconnu le meurtre, a également déclaré à la police qu’il avait attaqué Ashley quelques heures auparavant.

Ashley avait un visa touristique de six mois et est venue en Grande-Bretagne après avoir rencontré Sepple en ligne.

Le tribunal de la Couronne de Chelmsford a été informé que le tueur avait déjà été condamné pour harcèlement, attaque contre sa propre mère et violation d’ordonnances restrictives.

Le matin avant son meurtre, Ashley “en hurlant” s’était rendue chez un voisin terrifiée à l’idée que Sepple allait la tuer.

Ashley a déclaré que le monstre l’avait battue et avait jeté leur chaton contre le mur.

Sepple a également brisé son téléphone et l’a accusée d’être une ” lesbienne ” après avoir regardé une photo d’une femme.

Après avoir parlé à Sepple, le voisin est ensuite parti pour un rendez-vous quand il a promis qu’il ne ferait pas de mal à Ashley.

Mais le voyou tatoué a ensuite étranglé et poignardé Ashley parce qu’elle voulait rentrer tôt au Canada.

Lovestruck Mormon Ashley avait partagé une série de photos époustouflantes sur son Facebook alors qu’elle explorait Londres avec Sepple.

Le couple a été vu en train de se serrer dans ses bras à l’extérieur des sites touristiques populaires de Londres alors qu’elle le qualifiait de “mon meilleur ami”.

Sur des photos partagées le 11 janvier, le couple est enlacé près de Buckingham Palace et de Big Ben à Londres.

D’autres photos partagées le 18 janvier par la mère de Jack montrent qu’Ashley a rejoint la famille pour un voyage dans la ville historique de Rye dans l’East Sussex.

Mais les choses ont tourné au vinaigre lorsque le “possessif” Sepple a rapidement montré son côté le plus sombre, selon sa famille.

Des proches ont raconté comment son petit ami malade “s’est connecté à tous ses réseaux sociaux, a supprimé tous ses messages et a changé tous ses mots de passe” afin qu’elle ne puisse pas demander de l’aide.

La famille d’Ashley a précédemment rendu hommage à sa “personnalité spontanée, pleine d’esprit et gentille” et à son “rire inoubliable”.

Ils ont également raconté à quel point l’adolescente était “farouchement aimante et fidèle à sa famille et à ses amis” et ont évoqué son sens de l’aventure.

La famille a expliqué qu’Ashley avait voyagé au Mexique, en Californie et en Angleterre, ce qui “a encouragé son amour de la langue”.

Elle parlait trois langues et rêvait de devenir avocate après avoir été acceptée à l’université au Canada.

Ses proches ont ajouté : “Ashley, tu es belle pour nous, et tu vas beaucoup, beaucoup nous manquer.” La sœur d’Ashley a également rendu hommage à sa “meilleure amie”, tandis que la nièce Paisley l’appelait la “meilleure tante de tous les temps”.

Remerciant ceux qui ont organisé une veillée pour Ashley dans l’Essex, la famille a poursuivi: “Cela nous a touchés si profondément, il n’y a vraiment pas de mots pour exprimer notre gratitude.

“Ils ont pu faire quelque chose pour Ashley que nous ne pouvions pas faire, et nous leur en serons éternellement reconnaissants.

« Quelle chance avons-nous d’avoir des gens du monde entier qui se soucient autant d’une famille qu’ils n’ont jamais rencontrée ?

Ashley s’était rendue au Royaume-Uni pour rendre visite à Sepple

Elle avait posté des photos adorées du voyage