Le tueur fugitif d’un cycliste texan capturé via une publicité de yoga placée par les marshals américains | Texas

Les autorités américaines ont révélé qu’elles avaient capturé l’assassin de la cycliste professionnelle Anna Moriah Wilson grâce à une ruse astucieuse : en plaçant une annonce sur les réseaux sociaux prétendument à la recherche d’un professeur de yoga, ce qui a à son tour attiré le fugitif hors de sa cachette.

Les enquêteurs du US Marshals Service ont eu l’idée de la publicité lors d’une chasse à l’homme internationale contre Kaitlin Armstrong, une ancienne professeure de yoga qui avait fui au Costa Rica après avoir tué Wilson, 25 ans, en mai 2022 à Austin, au Texas, selon informations récemment publiées sur l’affaire rapportée dimanche par le Émission de CBS News 48 heures.

Armstrong a abattu Wilson le 11 mai 2022 dans ce que les procureurs ont décrit comme un acte de jalousie extrême. Wilson était brièvement sorti avec le petit ami d’Armstrong à l’époque, le cycliste Colin Strickland, après sa rupture avec Armstrong.

La nuit où Wilson a été tué, elle et Strickland étaient allés nager ensemble et avaient dîné. Strickland a ensuite déposé Wilson chez un ami, où elle résidait pour se préparer à une prochaine course de vélo.

Peu de temps après, Armstrong s’est approché de Wilson et lui a tiré dessus à plusieurs reprises. Un ami a découvert plus tard Wilson, décédé en saignant suite à de multiples blessures par balle.

Armstrong a échappé aux autorités pendant un mois et demi en utilisant le passeport de sa sœur pour se rendre au Costa Rica. Elle a assumé plusieurs fausses identités et a subi une chirurgie plastique pour changer son apparence.

Après des recherches intenses mais infructueuses, les agents ont reçu une information selon laquelle Armstrong pourrait vivre à Santa Teresa, au Costa Rica, une petite ville balnéaire située à 150 km de la capitale du pays, San José.

Les autorités ont d’abord eu du mal à repérer Armstrong à Santa Teresa, une destination touristique populaire, car beaucoup d’habitants de la ville ressemblaient physiquement à Armstrong.

“Je pense que dès le départ, on nous a dit… vous allez avoir une surprise, car beaucoup de femmes de Santa Teresa ressemblent à Kaitlin – beaucoup d’entre elles”, a déclaré le maréchal adjoint américain Damien Fernandez. CBS.

Les enquêteurs ont même enrôlé une femme pour suivre des cours de yoga locaux dans l’espoir de repérer Armstrong, un passionné de yoga. Mais la police n’a pas réussi à la localiser.

Dans un ultime effort, les enquêteurs américains ont publié sur Facebook une annonce recherchant un professeur de yoga.

« Je dis juste, hé, nous sommes dans cette auberge, nous recherchons un professeur de yoga dès que possible. Veuillez nous contacter à ce numéro », a déclaré Fernandez à CBS à propos de la publicité.

Après près d’une semaine sans réponse, Armstrong a contacté l’entreprise pour lui dire qu’elle était intéressée par le poste.

La police a arrêté Armstrong après avoir confirmé qu’elle était bien celle qui avait répondu à l’annonce, et l’a extradée vers le Texas pour y faire face à des accusations.

En novembre, un jury a reconnu Armstrong coupable de meurtre et elle a ensuite été condamnée à 90 ans de prison.

Armstrong purge sa peine à la prison d’État de Lucille Plane à Dayton, au Texas, alors que le Washington Post a rapporté.