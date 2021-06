Le « tueur » Eriz Marcus Anthony et sa petite amie Wynne Lee devant le tribunal aujourd’hui après une « fusillade de rage au volant »

LE TUEUR ARRÊTÉ EST UN APPARENT AFICIONADO D’ARMES À FEU

L’homme arrêté pour la fusillade apparemment due à la rage au volant qui a tué Aiden Leos, six ans, est un employé d’un magasin d’automobiles armé qui publie fréquemment des vidéos de ses dernières armes.

Eriz Anthony, 24 ans, et sa petite amie Lee Wynne, 23 ans, ont été arrêtés à leur domicile de Costa Mesa, a déclaré la California Highway Patrol, après qu’une récompense de 500 000 $ a été offerte pour des informations menant à leur capture.

Les responsables disent qu’Eriz était le tireur dans l’incident mortel de rage au volant, avec ses publications sur les réseaux sociaux montrant des armes à feu montrant Eriz tirant une variété d’armes.

Les médias sociaux d’Eriz regorgent de photos du tireur présumé tirant des armes à feu dans des champs de tir et posant avec des armes à feu.

Sur une photo, on le voit tenant deux armes de poing et un fusil, tandis que sur une autre, il brandit des munitions.

Ni Eriz ni Lee n’auraient commis de crimes antérieurs, et on ne sait pas non plus quelle arme a été utilisée pour tuer Leos ou si elle a été photographiée sur les réseaux sociaux d’Eriz.