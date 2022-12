Le tueur en série The Serpent, Charles Sobhraj, sera libéré de prison au Népal malgré des liens avec 20 meurtres

Un tueur en série FRANÇAIS qui a été décrit dans l’émission à succès Le Serpent est sur le point d’être libéré de prison – malgré des liens avec au moins 20 morts.

Charles Sobhraj a été sommé de rentrer en France dans les 15 jours après avoir passé 19 ans derrière les barreaux pour le meurtre de deux touristes à Katmandou en 1975.

Le tueur en série Charles Sobhraj va sortir de prison Crédit : AFP

Il a purgé 19 ans pour le meurtre de deux touristes Crédit : Reuters

Le Français a été dépeint dans l’émission à succès The Serpent Crédit : Alamy

Sobhraj est lié à la mort de jusqu’à 24 autres personnes, principalement des routards, entre les années 1970 et 1980.

Il prétend avoir tué au moins 20 jeunes occidentaux qui voyageaient à travers l’Asie en droguant leur nourriture ou leur boisson.

Mais sa condamnation en 2004 pour les meurtres d’une Américaine, Connie Jo Bronzich, et de son ami routard canadien, Laurent Carriere, était la première fois qu’il était reconnu coupable devant un tribunal.

La libération de Sobhraj a été acceptée après que ses avocats ont demandé une concession à la Cour suprême du Népal.

Ils ont fait valoir qu’il devrait être libéré en raison de son âge et de sa bonne volonté d’être incarcéré.

Des dispositions sont prises au Népal, où les peines d’emprisonnement à perpétuité s’étendent sur 20 ans, pour ceux qui purgent 75 % de leur peine et font preuve d’une bonne conduite.

Le verdict stipulait : “Le garder en prison en permanence n’est pas conforme aux droits humains du prisonnier.

“S’il n’y a pas d’autres affaires en cours contre lui pour le maintenir en prison, ce tribunal ordonne sa libération d’ici aujourd’hui et le retour dans son pays dans les 15 jours”,

Il pourrait être de retour dans la rue dès jeudi.

Bien que les crimes de Sobhraj aient atteint un sommet meurtrier dans les années 1970, ce n’était que la pointe d’un iceberg qui l’a vu voler, escroquer, droguer et séduire à travers le monde, le tout dans une recherche désespérée du danger.

Il a un jour admis : “Quand il fait chaud, je vais à la cuisine.”

Pourtant, chaque fois que les choses atteignaient le point d’ébullition, Sobhraj s’éloignait tellement des autorités qu’il était marqué The Serpent, un surnom utilisé comme titre pour l’émission télévisée BBC1, qui relate ses pires délits.

Le drame suit le tueur de la vie réelle et son règne de terreur alors qu’il a tué d’innombrables voyageurs en Thaïlande, au Népal et en Inde dans les années 1970, les droguant et leur volant souvent leur identité.

Tahar Rahim joue le rôle de Sobhraj tandis que Billy Howle joue le diplomate néerlandais Herman Knippenberg, qui a finalement aidé à l’emprisonner.

Marie-Andrée Leclerc, la tragique Canadienne-française à qui il a lavé le cerveau pour l’aider, est interprétée par Jenna Coleman, qui a décrit son personnage comme “trompé”.