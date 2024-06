Le tueur en série Robert Pickton est mort après une agression dans une prison

Actualités américaines





Le célèbre tueur en série canadien qui attirait les femmes dans sa ferme porcine est décédé vendredi, près de deux semaines après qu’un codétenu l’ait violemment attaqué.

Robert Pickton, 74 ans, s’accrochait à la vie — mais on ne s’attendait pas à ce qu’il survive — depuis qu’il a reçu une lance à la tête avec un manche à balai cassé le 19 mai alors qu’il se trouvait dans une unité d’intervention isolée de l’établissement à sécurité maximale de Port-Cartier.

Un détenu de 51 ans est en détention pour l’agression contre Pickton, a déclaré le porte-parole de la police, Hugues Beaulieu, plus tôt ce mois-ci.

La sœur de l’une des victimes de Pickton a célébré la mort brutale, affirmant que son meurtre signifie qu’elle peut enfin passer à autre chose.

Le tueur en série Robert William Pickton est interviewé dans cette image fixe non datée tirée d’une vidéo dans sa maison au Canada. REUTERS

« Cela va apporter la guérison, je ne dirai pas à toutes les familles, je dirai juste à la plupart des familles », a déclaré Cynthia Cardinal, qui a perdu sa sœur Georgina Papin à cause de la violence de Pickton.

«Je me dis – wow, enfin. Je peux réellement avancer et guérir, et je peux mettre cela derrière moi.

On ne sait pas pourquoi le détenu anonyme a ciblé Pickton, mais l’agresseur avait fait un séjour en isolement pour des agressions antérieures contre d’autres détenus.

Le meurtre fait l’objet d’une enquête.

« L’enquête examinera tous les faits et circonstances entourant l’agression, y compris si les politiques et protocoles ont été suivis », a indiqué le service dans le communiqué.

« Nous sommes conscients que le cas de ce délinquant a eu un impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique et de partout au pays, y compris les peuples autochtones, les victimes et leurs familles. Nos pensées les accompagnent. »

Pickton a été reconnu coupable en 2007 du meurtre de toxicomanes et de prostituées et du massacre de leurs restes dans sa ferme porcine de Port Coquitlam, dans la province du Pacifique de la Colombie-Britannique.

Les enquêteurs ont trouvé les restes partiels de six femmes – Papin, Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Ann Wolfe et Marnie Frey – sur sa propriété délabrée, les procureurs pensant que le malade les avait tuées lors d’une série de crimes à la fin des années 1990 et au début des années 2000. .

Les restes ou l’ADN de 33 autres femmes ont été retrouvés dans la ferme, et Pickton s’est un jour vanté auprès d’un policier infiltré d’avoir tué un total de 49 femmes.

Pickton a admis avoir étranglé ses victimes et donné leurs restes à ses porcs, ce qui a incité les responsables de la santé à émettre un avis concernant la viande contaminée aux voisins qui auraient pu acheter du porc dans la ferme de Pickton.

Le tueur en série a également été inculpé de 20 meurtres supplémentaires, mais les accusations ont été abandonnées après avoir été condamné à la prison à vie.

