Le tueur en série Robert Pickton décède 22 ans après une horrible découverte

La fouille de la ferme porcine était censée permettre de découvrir des armes illégales. C’est ce que l’informateur avait déclaré à la police canadienne. Mais lorsque les agents ont perquisitionné la propriété de Robert Pickton en Colombie-Britannique, la situation a été pire. Il y avait des vêtements et des bijoux pour femmes. Un inhalateur pour l’asthme prescrit à une femme disparue. Le sang d’un autre. Ce n’était que le début.

La ferme porcine est rapidement devenue la plus grande scène de crime de l’histoire du Canada. Cette première perquisition a conduit à l’arrestation du tueur en série qui a été accusé du meurtre de 26 femmes et s’est vanté en prison d’en avoir réellement tué 49.

Vendredi, Pickton est décédé après qu’un autre détenu l’a agressé le 19 mai, ont annoncé les autorités canadiennes.

« Nous sommes conscients que le cas de ce délinquant a eu un impact dévastateur sur les communautés de la Colombie-Britannique et de partout au pays, y compris les peuples autochtones, les victimes et leurs familles », a déclaré le Service correctionnel du Canada dans un communiqué de presse. « Nos pensées les accompagnent. »

Pickton, qui a plaidé non coupable des meurtres, purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Les recherches ont commencé début 2002, début d’une opération de près de deux ans au cours de laquelle 102 anthropologues ont passé au crible 370 000 mètres cubes de boue et de fumier de porc, essayant de retrouver les femmes disparues, rapportait alors le Washington Post.

Pendant plus de deux décennies, Pickton a travaillé à l’abattoir sur la propriété, qu’un local appelait « les dragues de la terre ». La plupart des femmes disparues étaient des travailleuses du sexe qui avaient assisté à des fêtes qu’il organisait là-bas. De nombreuses victimes étaient également des femmes autochtones, dont les proches accusaient la police de ne pas prendre leur cas au sérieux.

Pickton a été arrêté le 22 février 2002, alors que les enquêteurs fouillaient des voitures abandonnées, une grange, un camping-car et un abattoir. Ils ont installé des tentes et des caravanes, des pelles rétrocaveuses et des tapis roulants dans une scène qui ressemblait à un chantier de construction.

Photos du Vancouver Sun montrer des rangées de personnes marchant à travers des champs détrempés, se penchant pour arracher les traces de l’herbe remplie de roches, creusant la terre à l’aide de ce qui semble être des bâtons de ski ou de randonnée.

Après l’information du 5 février 2002 selon laquelle Pickton possédait des armes non enregistrées, la police a effectué une descente dans la ferme située à environ 20 milles à l’est de Vancouver. Ils en ont vu suffisamment pour obtenir un autre mandat, spécifiquement pour rechercher les femmes disparues.

Un juge a imposé un black-out médiatique sur les preuves présentées pendant certaines parties du procès, ce que The Post a observé, ce qui signifie que peu de détails ont été révélés en temps réel. Mais les journalistes ont pris des notes.

Un a écrit C’est 20 ans plus tard que les enquêteurs ont retrouvé des dents, des sacs à main, des cartes d’identité et un matelas imbibés de sang. Ils ont trouvé des sacs de restes humains au sol, a raconté Jeremy Hainsworth. Ils ont trouvé des crânes coupés en deux dans des congélateurs, les mains et les pieds rentrés dans des seaux.

L’officier de santé provincial de l’époque avait prévenu que Pickton aurait pu mélanger des restes humains avec de la viande de porc à la ferme et les avoir mélangés. Les responsables ont déclaré que Pickton avait donné une partie de cette viande.

« Certains ont été servis lors de barbecues et d’autres ont été donnés à des proches associés de Robert Pickton », a déclaré à l’époque le responsable provincial de la santé, Perry Kendall, au Post.

Des enquêteurs légistes ont été dépêchés par avion pour répondre à une question horrible : les restes provenaient-ils d’un humain ou d’un porc ?

Certains estiment que jusqu’à 200 000 échantillons d’ADN ont été prises dans le cadre d’une opération qui a coûté près de 70 millions de dollars, la Société Radio-Canada. signalé. Les enquêteurs pourraient éventuellement relier ces découvertes à l’ADN de 33 femmes disparues, bien que les procureurs aient inculpé Pickton du meurtre de 26 d’entre elles.

En 2007, il a été reconnu coupable du meurtre de Sereena Abotsway, Marnie Frey, Andrea Joesbury, Georgina Papin, Mona Wilson et Brenda Ann Wolfe.

L’éleveur de porcs et tueur en série reconnu coupable, Robert Pickton, a détaillé les meurtres qu’il a commis sur son compagnon de cellule, qui était un agent infiltré, en 2002. (Vidéo : Service de police de Vancouver)

Pour la sœur de Papin, la mort de Pickton marque un tournant.

« Cela va apporter la guérison à, je ne dirai pas à toutes les familles, je dirai juste à la plupart des familles », Cynthia Cardinal dit The Associated Press. « Enfin. Je peux réellement avancer et guérir et je peux mettre cela derrière moi.

D’autres veulent que les autorités de la Colombie-Britannique enquêtent plus en profondeur, selon CBC signalé la semaine dernière, pour qu’ils sachent si des membres de leur famille faisaient partie des victimes de Pickton.

Pickton, 74 ans, avait commencé à purger sa peine à perpétuité en 2007. Il est devenu admissible demander une libération conditionnelle partielle cette année.