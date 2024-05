Le tueur en série Robert Pickton agressé en prison

Le tueur en série canadien Robert Pickton, qui se vantait d’avoir tué près de 50 femmes, est hospitalisé avec des blessures potentiellement mortelles après une agression dans une prison du Québec, ont annoncé mardi les autorités. Le Service correctionnel du Canada a déclaré que Pickton, âgé de 74 ans, avait été agressé dimanche à l’établissement à sécurité maximale de Port-Cartier, à environ 300 milles au nord-est de la ville de Québec. L’agresseur présumé est un autre détenu, Hugues Beaulieu, 51 ans, rapporte l’AP et le Radio-Canada . Les autorités n’ont pas spéculé sur le motif de l’attaque ni donné plus de détails à ce sujet.

Pickton a été reconnu coupable de six chefs de meurtre au deuxième degré et condamné à la prison à vie en 2007 après avoir été accusé du meurtre de 26 femmes. Les restes ou l’ADN de 33 femmes, dont beaucoup ont été récupérés dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, ont été retrouvés dans la ferme porcine Pickton à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Il s’est un jour vanté auprès d’un policier infiltré d’avoir tué un total de 49 femmes. La police de Vancouver a été critiquée pour ne pas prendre ces cas au sérieux, car bon nombre des personnes disparues étaient des travailleuses du sexe ou des toxicomanes.

Les victimes confirmées de Pickton étaient au nombre de six : Sereena Abotsway, Mona Wilson, Andrea Joesbury, Brenda Ann Wolfe, Georgina Papin et Marnie Frey. La police a commencé à fouiller la ferme Pickton, dans la banlieue de Vancouver, à Port Coquitlam, il y a plus de 22 ans, dans le cadre de ce qui allait durer des années sur la disparition de dizaines de femmes. (Plus d’histoires de Robert ‘Willie’ Pickton.)