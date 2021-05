Le tueur en série Reta Mays sera condamné pour des meurtres à l’hôpital en Virginie

CLARKSBURG, W.Va. – Norma Shaw attend avec impatience sa journée au tribunal mardi.

Elle et d’autres proches d’anciens combattants tués par un ancien infirmier auxiliaire dans un hôpital des Anciens Combattants de Virginie-Occidentale auront enfin leur mot à dire sur ce qui devrait arriver au tueur en série qui a emmené leurs proches il y a quelques années.

Les victimes étaient âgées de 81 à 96 ans et ont servi dans l’armée, la marine et l’armée de l’air pendant la Seconde Guerre mondiale et les guerres en Corée et au Vietnam. Ils sont morts aux mains de la même personne, au même endroit, de la même manière.

Reta Mays, 46 ans, a plaidé coupable l’année dernière du meurtre de sept anciens combattants âgés avec de l’insuline au Louis A. Johnson VA Medical Center entre juillet 2017 et juin 2018. Elle a également plaidé coupable d’agression dans l’intention d’assassiner une huitième victime.

Elle devrait être condamnée au palais de justice ici mardi. Elle pourrait recevoir une peine d’emprisonnement à perpétuité pour chaque accusation de meurtre au deuxième degré, plus 20 ans supplémentaires pour les accusations de voies de fait.

La procédure devrait inclure des déclarations d’impact de Shaw et d’autres membres de la famille, ainsi que des arguments de la défense selon lesquels Mays devrait recevoir moins que la prison à vie.

En mars 2018, Mays a été chargé de s’asseoir en tête-à-tête avec le mari de Shaw depuis près de 59 ans pour surveiller ses signes vitaux pendant un quart de nuit. Au lieu de cela, elle a donné au vétéran de l’armée de l’air, qui n’était pas diabétique, une dose mortelle d’insuline. Sa glycémie a cratéré. Le personnel de l’hôpital s’est empressé de le soulever, mais George Nelson Shaw Sr., 81 ans, s’est attardé pendant près de trois semaines avant de mourir.

«Il s’est accroché au plus long d’entre eux. C’était sa volonté; il était si fort, il voulait vivre », se souvient Norma Shaw dans une interview lundi. «Mais il était juste prisonnier de son corps. Il voulait nous dire quelque chose et il ne pouvait pas parler, il ne pouvait pas manger, il ne pouvait pas marcher.

Sa fille Mary a dit qu’elle souhaitait que Mays puisse recevoir une punition égale à la souffrance que lui et les autres ont endurée. Les dossiers médicaux montrent qu’une autre victime a eu du mal à respirer alors que sa glycémie a chuté, de la mousse blanche a suinté de sa bouche et il s’est évanoui.

« Laissez-la ressentir tout ce que ses victimes ont ressenti mais pas mourir – la fermeture des organes, un par un par un », a déclaré Mary Wood. « Papa a souffert pendant deux semaines. »

«Elle aura le sien», a déclaré Norma Shaw lundi. Elle a enregistré une déclaration pour l’audience, ne sachant pas si elle vivrait pour la voir parce qu’elle est en mauvaise santé. Mais elle y va en personne, avec Mary et ses petits-enfants.

Le fils de Robert Kozul, 89 ans, a déclaré qu’il voulait simplement des réponses.

«Nous nous sommes demandés et nous nous sommes demandés et nous nous sommes posé des questions sur les« pourquoi »- pourquoi cela s’est produit et a pu arriver», a déclaré James «Forrest» Kozul dans une interview.

Son père, connu de sa famille et de ses amis sous le nom de Pappy, est décédé en janvier 2018, la deuxième des sept victimes de meurtre décrites dans les documents judiciaires. «Cela n’aurait pas dû arriver du tout», a-t-il déclaré. «Et puis papa. Et personne ne s’est vraiment rendu compte du fait que tout cela se passait dans les murs de l’hôpital et que cela aurait dû être capturé.

Les meurtres à l’hôpital VA « ressemblent à une trahison »

Le chapitre de Clarksburg de l’Ordre Fraternel des Aigles est en bas de la rue du VFW local. Dans le salon réservé aux membres, des amis sont assis sur des chaises en cuir appuyées contre un bar de forme ovale et discutent de l’actualité.

Lundi après-midi, c’était la condamnation de Reta Mays.

Angela Insani est la fille d’un vétéran de l’armée qui reçoit des soins au Louis A. Johnson VA Medical Center. Ce qui est si frustrant, a déclaré Insani, c’est que les anciens combattants ont été victimisés à l’endroit même où ils pensaient être protégés.

«Elle a attaqué le rouge, le blanc et le bleu», dit Insani, la voix se brisant. «Elle a fait une grève en Amérique.»

Près de deux ans après l’annonce des décès dus à l’insuline, même après une pandémie mondiale, les blessures restent fraîches. C’est parce que la communauté a un lien si profond avec l’armée, a déclaré l’animateur de radio locale Hoppy Kercheval.

« L’histoire résonne encore parce qu’elle est si horrible, presque inimaginable », a déclaré Kercheval. « La Virginie occidentale a un taux élevé de personnes qui ont servi dans l’armée, et beaucoup dépendent de l’AV pour leurs soins. Les meurtres à l’hôpital VA se sentir comme une trahison. «

L’inspecteur général VA publiera un rapport sur ce qui s’est passé

Après la condamnation, l’inspecteur général du département américain des anciens combattants devrait publier les résultats d’une enquête sur les défaillances de l’hôpital qui ont permis aux décès de ne pas être détectés.

Mays a été affecté à des équipes de nuit dans le quartier 3A, l’unité de chirurgie médicale de l’hôpital, en juillet 2017, lorsque les patients ont commencé à souffrir de baisses mystérieuses et aiguës de la glycémie.

Une enquête menée par USA TODAY en 2019 a révélé qu’une série d’oubli à l’hôpital pourrait avoir coûté la vie à des vétérans. L’insuline n’était pas correctement suivie et il n’y avait pas de caméras de surveillance dans le quartier 3A. Le personnel n’a pas effectué de tests clés pour déterminer pourquoi les patients souffraient d’épisodes graves d’hypoglycémie. Ils n’ont pas non plus déposé de rapports qui auraient pu déclencher des enquêtes.

L’insuline peut être cruciale pour contrôler la glycémie des diabétiques, mais pour les non-diabétiques et ceux à qui on ne prescrit pas le médicament, elle peut être mortelle et entraîner une glycémie trop basse.

Au moment où les médecins ont alerté les dirigeants des hôpitaux en juin 2018 sur la série de décès suspects, au moins huit patients étaient décédés. Beaucoup avaient été embaumés et enterrés. L’un avait été incinéré.

Les enquêteurs fédéraux se sont concentrés sur Mays. Ils ont exhumé des corps et recueilli des preuves.

En juillet, Mays a plaidé coupable. Elle a admis avoir tué les sept anciens combattants et administré de l’insuline à un huitième qui est également décédé plus tard.

VA promet des améliorations

Le ministère des Anciens Combattants a déclaré dans un communiqué la semaine dernière que l’agence avait apporté un certain nombre d’améliorations en réponse à l’enquête menée par l’inspecteur général, un chien de garde indépendant. Ils comprennent des mesures visant à accroître la coordination des soins entre les prestataires médicaux, à renforcer les références et les évaluations en endocrinologie et à mieux former le personnel infirmier sur le diabète.

«Le centre médical Louis A. Johnson VA se plaint de la perte de chacun de ces anciens combattants et présente nos plus sincères condoléances à leurs familles et à leurs proches», a déclaré l’agence. Ce qui s’est passé «était inacceptable, et nous voulons nous assurer que les anciens combattants et les familles savent que nous sommes déterminés à restaurer leur confiance dans l’établissement.

Le Clarksburg VA attire des patients de toute la région, desservant environ 70 000 anciens combattants dans le centre-nord de la Virginie-Occidentale et à proximité du Maryland, de l’Ohio et de la Pennsylvanie.

En décembre, l’AV a remplacé le directeur de l’hôpital et le chef de la direction des soins infirmiers et a recyclé le personnel sur les rapports d’incidents critiques après qu’un examen interne a identifié des problèmes de sécurité des patients. L’hôpital a mené une «pause de sécurité» au cours de laquelle les patients non critiques n’ont pas été admis pendant plusieurs semaines.

«Les gens sont satisfaits maintenant», a déclaré John Aloi, premier vice-commandant du VFW Post 573 à Clarksburg.

Portant un masque noir « United We Stand » après avoir conclu une réunion lundi soir au poste, Aloi a déclaré que les vétérans voulaient une mesure de justice de l’audience du tribunal. Les réformes de la sécurité à l’hôpital VA sont tout aussi importantes, a-t-il déclaré.

«Mais le vrai test est de savoir comment les choses se passeront dans le futur», a-t-il déclaré. « Une fois que vous perdez confiance, il est difficile de la récupérer. »

