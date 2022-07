Le tueur en série qui est le plus ancien prisonnier de Grande-Bretagne après avoir massacré 11 personnes, dont un prêtre avec une hache, pourrait être libéré

Un tueur en série TWISTED qui a piraté un prêtre à mort et massacré dix autres victimes pourrait être libéré de prison en quelques mois seulement.

Patrick Mackay, 69 ans, est le plus ancien prisonnier du Royaume-Uni après avoir été reconnu coupable d’une horrible tuerie à Londres et dans le Kent en 1975.

Patrick Mackay pourrait être libéré de prison

Le “psycho” a piraté le corps d’un prêtre dans une baignoire et aurait massacré une veuve et son petit-fils de quatre ans.

Mackay est devenu connu comme le monstre de Belgravia, le disciple du diable et le psychopathe lorsqu’il a finalement été traduit en justice.

Mackay – également surnommé “l’homme le plus dangereux de Grande-Bretagne” – pourrait maintenant être de retour dans les rues d’ici Noël, rapporte The Mirror.

Son cas a été renvoyé à la Commission des libérations conditionnelles avec une audience qui pourrait avoir lieu dès septembre.

Un porte-parole a déclaré: “Nous pouvons confirmer que le cas de Patrick Mackay a été renvoyé à la Commission des libérations conditionnelles. Il attend une date pour être répertorié.”

Mackay, qui utilise maintenant le nom de David Groves, a été transféré dans une prison ouverte où il a été décrit comme le retard “modèle”.

Il a été reconnu coupable de trois meurtres lors de son procès, mais est soupçonné d’en avoir commis huit autres.

Sa première victime était la veuve Isabella Griffiths, 87 ans, qui a été étranglée et poignardée chez elle à Chelsea.

Il a ensuite étranglé Adele Price, 89 ans, à Kensington avant d’améliorer sa macabre technique de meurtre.

La brute a massacré le père Anthony Crean, 63 ans, à l’aide de ses poings, d’un couteau et d’une hache, avant de laisser son corps mutilé dans un bain rempli d’eau sanglante.

Il a été inculpé de cinq chefs de meurtre, mais a été reconnu coupable de trois chefs d’homicide involontaire coupable en raison d’une responsabilité réduite.

Les deux autres affaires ont été autorisées à rester au dossier – ce qui signifie que les procureurs pensaient qu’ils disposaient de suffisamment de preuves, mais qu’un procès n’était pas jugé dans l’intérêt public.

Parmi les personnes soupçonnées d’être les autres victimes de Mackay figurent la célèbre propriétaire de café Ivy Davis, qui a été retrouvée chez elle à Westcliff-on-sea avec de multiples blessures à la tête, ainsi qu’une ligature autour du cou en février 1975.

Le tueur aurait également avoué quatre autres meurtres alors qu’il pourrissait en prison – dont Stephanie Britton et son petit-fils de quatre ans, Christopher Martin, en 1974.

Une autre confession effrayante concerne le meurtre de la fille au pair Heidi Mnilk, 18 ans, qui a été poignardée au cou dans un train entre London Bridge et New Cross avant d’être jetée sur les rails.

S’il tuait vraiment 11 personnes, il détiendrait le titre macabre du cinquième tueur en série le plus prolifique de Grande-Bretagne derrière le Dr Harold Shipman, Dennis Nilsen, Peter Sutcliffe et Fred et Rose West.

Le tueur en série ira devant la commission des libérations conditionnelles cette année Crédit : John Lucas/Penandsword/Triangle News

Mackay a mené un saccage meurtrier dans les années 1970 Crédit : Mediadrumimages/JohnLucas/PenandSwordBooks

Sa première victime était Isabelle Griffiths, 87 ans Crédit : Mediadrumimages/JohnLucas/PenandSwordBooks

Heidi Mnilk aurait été tuée par lui Crédit : Mediadrumimages/JohnLucas/PenandSwordBooks