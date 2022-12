Le tueur en série présumé s’est rendu dans les refuges pour sans-abri de Winnipeg «à la recherche des plus vulnérables»: un ami

AVERTISSEMENT : Cette histoire contient des détails affligeants.

Le tueur en série présumé Jeremy Skibicki fréquentait les soupes populaires et les refuges pour sans-abri du centre-ville de Winnipeg, rencontrant des femmes qu’il ramenait chez lui dans son appartement, selon de nombreuses sources.

La femme de 35 ans est accusée de meurtre au premier degré dans la mort de Morgan Harris, Marcedes Myran, Rebecca Contois et d’une quatrième femme qui, jusqu’à ce qu’elle soit identifiée, a reçu le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman.

L’avocat de Skibicki a déclaré que son client avait l’intention de plaider non coupable de tous les chefs d’accusation.

Les trois femmes identifiées – Harris, Myran et Contois – ont utilisé des refuges sur et autour de la rue Main, ont déclaré à CBC News des sources qui travaillent et utilisent des refuges.

Ils disent croire que Skibicki s’en prenait aux femmes vulnérables dans ces refuges.

Cora Morgan, la défenseuse des familles des Premières Nations auprès de l’Assemblée des chefs du Manitoba, affirme que le personnel des refuges de Winnipeg sait bien que Skibicki a accédé à divers refuges et y a rencontré des femmes.

Cora Morgan, défenseure des droits des familles des Premières Nations auprès de l’Assemblée des chefs du Manitoba, parle au nom de N’Dinawemak, un refuge de South Point Douglas. Skibicki était connue pour fréquenter le refuge, dit-elle. (Gary Solilak/CBC)

Il était connu pour fréquenter N’Dinawemak, un espace de réchauffement et un abri 24h / 24 et 7j / 7 dans la région de South Point Douglas, selon Morgan. La police s’est rendue dans cet abri de Disraeli Freeway à sa recherche plus tôt cette année, a-t-elle déclaré.

“Les gens ne devraient pas avoir la capacité de s’attaquer à nos femmes, ou à notre peuple en général”, a-t-elle déclaré.

« Lorsque vous regardez notre population de personnes que nous servons, elles sont très vulnérables. Elles n’ont pas ce que le reste des Manitobains ou les Canadiens ont », a déclaré Morgan, qui parle au nom des N’Dinawemak dirigés par des Autochtones. .

Le personnel connaissait également les femmes, a-t-elle déclaré.

“Lorsque vous perdez des personnes dont vous vous souciez, c’est très difficile, et il est difficile de continuer à le faire jour après jour, lorsque les choses à plus grande échelle ne changent pas la réalité des gens.”

“Personne n’y prête attention”

Certaines personnes utilisant les services d’hébergement disent également avoir remarqué Skibicki.

Un homme a déclaré avoir mangé avec Skibicki à N’Dinawemak sur une période de deux à trois mois plus tôt cette année.

Il a dit qu’il déjeunait et déjeunait régulièrement avec Skibicki, qui était connu comme quelqu’un qui mangeait dans divers refuges pour sans-abri malgré le fait qu’il avait sa propre place, a déclaré l’homme.

L’homme à gauche, un client N’Dinawemak, dit qu’il avait l’habitude de prendre ses repas aux côtés de Jeremy Skibicki au refuge. Ruth Roulette, à droite, qui utilise également les services de N’Dinawemak, a décrit Marcedes Myran comme un bon ami. (Erin Brohman/CBC)

“J’étais sans voix” après avoir appris l’arrestation de Skibicki, a déclaré l’homme. CBC ne le nomme pas parce qu’il ne veut pas que sa famille sache qu’il vit sans abri.

“C’était très décourageant.”

Il a dit qu’il pensait que les femmes étaient probablement rentrées chez elles avec Skibicki par désespoir de trouver un abri, de la drogue ou de la chaleur.

“Mais le problème est qu’il n’y a pas de recours. Personne ne regarde”, a-t-il déclaré.

Une autre personne qui utilise également N’Dinawemak a déclaré que Myran, Contois et Harris fréquentaient cet abri et d’autres dans la région pour les repas et un endroit chaud pour dormir la nuit.

Elle a décrit Myran comme un bon ami.

“J’en cherchais pas mal avant [police] les ai trouvés », a déclaré Ruth Roulette.

Souvent, les femmes sans-abri sont au courant des prédateurs potentiels, mais “personne ne prête attention à ce que nous disons”, a-t-elle déclaré.

Selon la police, Marcedes Myran, 26 ans, a été tué début mai. (Walther Bernal/CBC)

Skibicki a rencontré sa femme maintenant séparée, qui est métisse, à Siloam Mission en février 2018, selon la mère de la femme.

CBC ne nomme pas la femme, ni sa mère, car elle est victime d’abus.

La mère a déclaré que les refuges pour sans-abri sont utilisés par les femmes les plus vulnérables de la société, comme sa fille l’était à l’époque.

“Ils ne sont rien d’autre qu’un terrain de jeu pour prédateurs”, a déclaré la mère. “Il n’y a aucune protection pour ces filles dans ces endroits.”

“Comportement prédateur”

CBC a parlé avec un ami de Skibicki, qui a passé du temps avec lui à l’appartement de l’avenue McKay dans lequel Skibicki a emménagé en octobre 2021, et où il a vécu jusqu’à son arrestation le 18 mai 2022.

L’homme a dit qu’à cette époque, Skibicki prenait le bus tous les jours pour N’Dinawemak pour le petit-déjeuner et le déjeuner, et se rendait souvent à Siloam Mission pour le dîner.

Skibicki ne possédait pas de voiture et n’avait pas de travail. Son loyer était couvert par l’aide à l’emploi et au revenu, a déclaré l’homme, que CBC n’identifie pas parce qu’il craint des représailles pour avoir parlé publiquement.

Pendant que Skibicki vivait dans l’appartement, l’homme a vu une demi-douzaine de femmes qu’il croyait autochtones aller et venir, bien que Skibicki lui ait dit qu’au moins 30 femmes étaient restées avec lui pendant des périodes variables.

La source a déclaré qu’il ne comprenait pas la dynamique entre Skibicki et les femmes qu’il avait.

Les femmes portaient souvent des sacs contenant ce qui semblait être des vêtements et d’autres effets personnels, a-t-il déclaré. Il voyait aussi souvent des accessoires de consommation de drogue dans l’appartement de Skibicki après le départ des femmes.

Des bougies et des photos ont été placées lors d’une veillée le 1er décembre pour Morgan Harris. La veillée a eu lieu devant un appartement de McKay Avenue où habitait Skibicki. (Austin Grabish/CBC)

Il se souvient que Skibicki lui avait raconté avoir rencontré une femme qui avait fait la queue à Siloam Mission mais qui s’était vu refuser l’entrée au refuge.

“Il aurait son contenant de soupe qu’il ramène à la maison [from the shelter] et il offrait un logement pour ramener ces filles à la maison. Je n’y ai jamais beaucoup pensé”, a déclaré la source.

“Maintenant que je regarde en arrière, c’est un comportement prédateur”, a-t-il déclaré. “Vous savez, il recherche les plus vulnérables absolus.”

Alors qu’il a vu les femmes entrer et sortir de l’appartement de Skibicki, la source a déclaré qu’il ne leur avait jamais parlé.

“Il ne voudrait même pas que je regarde ses femmes”, a-t-il déclaré. “Il était très protecteur envers ses femmes comme ça.”

Jeremy Skibicki fait face à quatre accusations de meurtre au premier degré. Un ami décrit le comportement de Skibicki avec les femmes vulnérables comme «prédateur». (Jeremy Skibicki/Facebook)

Mais la source dit qu’il a des sentiments mitigés sur l’allégation selon laquelle Skibicki ciblait spécifiquement les femmes autochtones sans abri.

“Je pense juste que c’est le genre de personnes qui s’associeraient avec lui. Être sur l’aide gouvernementale et vivre avec un budget de 150 $ par mois, ce n’est pas loin d’être sans abri, en termes de revenu.”

Nouvelles mesures de sécurité dans les refuges

Cora Morgan a déclaré que la communauté non protégée a été ébranlée par la nouvelle du meurtre des quatre femmes.

“Il y a beaucoup de traumatismes ici. Et donc c’est vraiment difficile de demander aux gens de venir travailler tous les jours, parce que ce n’est pas facile”, a-t-elle déclaré, ajoutant que de nombreuses femmes de la communauté des sans-abri avaient disparu.

La plupart des femmes qui accèdent à N’Dinawemak sont passées par le système de protection de l’enfance et ont été affectées de manière intergénérationnelle par les pensionnats, a déclaré Morgan.

La plupart ont également subi des abus et ont des liens avec des femmes et des filles autochtones disparues ou assassinées, a-t-elle déclaré.

L’intérieur de N’dinawemak. Morgan a déclaré que le refuge avait intensifié les recherches autour de son bâtiment pour tout signe de comportement prédateur. (Jeff Stapleton/CBC)

La PDG de Siloam Mission, Tessa Blaikie Whitecloud, a déclaré que tous ceux qui travaillent dans le secteur non protégé sont en deuil en ce moment.

“C’est vraiment terrible que quelqu’un ait pu utiliser des espaces conçus pour aider et aimer les gens à [instead] nuire aux gens », a-t-elle dit.

“Cela nous brise définitivement le cœur.”

La société doit prévenir la violence en s’assurant que les gens ont les nécessités de base, y compris le logement, “afin qu’ils ne cherchent pas d’autres avenues et qu’ils aient à faire ce choix entre une nuit froide dans la rue et risquer leur sécurité personnelle”, a-t-elle déclaré.

Siloam Mission prévoit de former le personnel sur la façon de mieux reconnaître les comportements prédateurs. Il prévoit également d’augmenter les heures d’accueil réservées aux femmes, afin que le personnel puisse mieux communiquer avec les femmes et leur proposer davantage de programmes.

Morgan a déclaré que N’dinawemak a intensifié les recherches autour de son immeuble pour tout signe de comportement prédateur, et que les personnes utilisant les services sont mises en relation avec une “personne de contact” à qui elles peuvent divulguer tout problème.

Toute personne connue pour être prédatrice ou abusive envers les femmes est bannie du centre.

N’dinawemak entend également de nombreuses familles inquiètes qui pensent que leur parent pourrait être Buffalo Woman, a-t-elle déclaré.

Morgan a déclaré que N’dinawemak avait entendu de nombreuses familles inquiètes qui pensaient que leur parent pourrait être Mashkode Bizhiki’ikwe, ou Buffalo Woman. La police a demandé de l’aide pour identifier la femme et a précédemment déclaré qu’elle portait une veste réversible de marque Baby Phat comme celle illustrée ici. (Soumis par le Service de police de Winnipeg)

L’Assemblée des chefs du Manitoba a demandé à plusieurs reprises au gouvernement fédéral un financement pour conserver une base de données des personnes autochtones disparues dans la province, qui pourrait être liée à tous les refuges pour sans-abri afin de mieux suivre les personnes, mais ce financement a été refusé, a déclaré Morgan.

“Nous continuons à recevoir ces promesses de changement, et ce changement doit vraiment arriver, car nous ne pouvons pas simplement continuer à reconnaître les pertes de vie”, a-t-elle déclaré.

À l’extérieur de N’dinawemak, Ruth Roulette a déclaré qu’elle faisait la queue chaque jour dans l’espoir d’obtenir un lit pour la nuit, mais qu’elle s’inquiétait pour sa propre sécurité.

Elle comprend pourquoi les femmes peuvent être motivées à accompagner quelqu’un dans une situation potentiellement dangereuse.

“Surtout quand tu as froid… [it’s] mieux que d’être ici », a-t-elle déclaré.

L’homme qui avait l’habitude de s’asseoir à côté de Skibicki aux repas a accepté, affirmant qu’il avait dû recommencer des dizaines de fois au cours de l’année écoulée après s’être fait voler ses affaires.

“Le désespoir est si important. Les gens feront ce qu’ils ont à faire pour ressentir une sorte de sécurité ou une sorte de sécurité”, a-t-il déclaré.

“C’est ce vieil adage … quand vous n’avez rien, tout fera l’affaire.”

Une assistance est disponible pour toute personne concernée par les détails de cette affaire. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter les services de conseil, de soutien et d’aînés Medicine Bear de Ka Ni Kanichihk au 204-594-6500, ext. 102 ou 104, (à Winnipeg) ou 1-888-953-5264 (à l’extérieur de Winnipeg).

Un soutien est également disponible via l’unité de liaison des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées de Manitoba Keewatinowi Okimakanak au 1-800-442-0488 ou 204-677-1648.