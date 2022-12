Le tueur en série présumé Charles Sobhraj, reconnu coupable de la mort d’un Canadien, a été libéré de la prison du Népal

Charles Sobhraj, un tueur condamné qui, selon la police, est responsable d’une série de meurtres dans les années 1970 et 1980, dont celui d’un Canadien, a été libéré vendredi d’une prison népalaise après près de deux décennies derrière les barreaux.

Sobhraj, 78 ans, un ressortissant français, est arrivé à l’aéroport de Katmandou plus tard vendredi pour embarquer sur un vol régulier vers Doha en route vers Paris après avoir passé l’immigration, a déclaré Basudev Ghimire, un responsable de l’immigration de l’aéroport de Katmandou.

Le Népal a interdit à Sobhraj d’entrer dans le pays pendant 10 ans, a déclaré Pradashanie Kumari, directeur général par intérim du département de l’immigration.

Mercredi, la Cour suprême du Népal a ordonné la libération de Sobhraj de prison, citant son âge avancé.

La police népalaise escorte Charles Sobhraj, en casquette marron, jusqu’à un bureau d’immigration, à Katmandou, au Népal, vendredi. (Niranjan Shrestha/Associated Press)

Soupçonné d’avoir tué plus de 20 routards occidentaux sur la “piste hippie” à travers l’Asie, Sobhraj était détenu dans une prison de haute sécurité à Katmandou depuis 2003, date à laquelle il avait été arrêté pour le meurtre de la touriste américaine Connie Jo Bronzich en 1975.

Il a été surnommé le “tueur de bikini” en Thaïlande et “le serpent” pour son évasion de la police et son utilisation de déguisements, et il a fait l’objet de plusieurs dramatisations, dont une coproduction Netflix et BBC sortie l’année dernière.

En prison, Sobhraj a épousé Nihita Biswas, une Népalaise de 44 ans sa cadette, en 2008.

Nihita Biswas, qui prétend être l’épouse de Charles Sobhraj, marche à l’extérieur du Département de l’immigration à Katmandou, alors que Sobhraj a été emmené à l’intérieur après sa sortie de prison. (Monika Malla/Reuters)

“Je suis heureuse et j’ai un grand respect pour notre système judiciaire et notre Cour suprême”, a déclaré la belle-mère de Sobhraj, Sakuntala Thapa, à ANI, partenaire de Reuters, après l’annonce de sa libération.

Sobhraj a nié avoir tué l’Américaine et ses avocats ont déclaré que l’accusation portée contre lui était fondée sur des suppositions.

En 2014, Sobhraj a également été reconnu coupable du meurtre de l’ami canadien de Bronzich, Laurent Carrière.

Mais Sobhraj était soupçonné de bien d’autres meurtres, notamment en Thaïlande, où la police affirme qu’il aurait drogué et tué six femmes dans les années 1970, dont certaines seraient mortes sur une plage près de la station balnéaire de Pattaya.

“Tu es Charles”

Il a été emprisonné en Inde pour avoir empoisonné un groupe de touristes français dans la capitale, New Delhi, en 1976, avant de pouvoir être jugé pour les accusations portées contre lui en Thaïlande.

Sobhraj s’est évadé de la prison indienne de Tihar en 1986 après avoir drogué des gardiens de prison avec des biscuits et des gâteaux mélangés à des somnifères.

La police a arrêté Sobhraj quelques jours plus tard dans un restaurant de l’État indien de vacances balnéaires de Goa.

“Je me suis approché de leur table et j’ai dit:” Vous êtes Charles “”, a déclaré Madhukar Zende, l’officier de police qui l’a arrêté à Goa, au journal The Indian Express dans une interview publiée vendredi.

Une statue de Sobhraj se dresse au restaurant de Goa à ce jour. Il a été emprisonné en Inde jusqu’en 1997, date à laquelle il est revenu en France.

Né d’une mère vietnamienne et d’un père indien, il a été décrit par ses associés comme un escroc, un séducteur, un voleur et un meurtrier.

Son véritable nombre de victimes, couvrant des décennies et plusieurs pays, est inconnu.