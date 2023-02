Le tueur en série Patrick Mackay surnommé “le disciple du diable” sera grillé sur huit meurtres alors qu’il fait une offre pour la liberté

LE tueur en série surnommé le “Disciple du Diable” devra faire face à huit meurtres alors qu’il tente d’être libéré de prison.

Patrick Mackay, aujourd’hui âgé de 70 ans, a passé 47 ans derrière les barreaux pour trois meurtres horribles.

Patrick Mackay, qui a commis une série de meurtres brutaux dans les années 1970, fera face à une audience de la Commission des libérations conditionnelles en avril 1 crédit

MacKay a l’air maniaque en train de manger du poulet dans un photomaton Crédit : John Lucas/Penandsword/Triangle News

Mackay a d’abord avoué 11 meurtres Crédit : Mediadrumimages/JohnLucas/PenandSwordBooks

Il a d’abord avoué huit autres mais a ensuite rétracté son aveu.

Mackay essaie maintenant d’obtenir sa liberté mais doit convaincre une audience de la Commission des libérations conditionnelles qu’il mentait sur les autres meurtres.

Habituellement, les criminels ont un jour pour examiner leur cas, mais Mackay en a eu deux.

Une source a déclaré au Mirror : « La notoriété de Patrick Mackay et ses « aveux » historiques sur des meurtres non résolus justifient ce niveau d’attention.

«Le conseil regardera au-delà du comportement de Mackay en prison, de tout remords, et se concentrera sur ses antécédents criminels.

“Cela inclut évidemment les trois meurtres pour lesquels il a été emprisonné, mais il y aura des questions sur tous les autres crimes qu’il a commis.

Ils ont ajouté que Mackay devrait convaincre le panel de ses « aveux » originaux selon lesquels les autres meurtres ont été commis alors qu’il était mentalement malade.

Mackay a été condamné à perpétuité derrière les barreaux avec un minimum de 20 ans en 1975 après avoir été reconnu coupable du meurtre brutal d’un prêtre catholique et de deux femmes âgées.

Il a brutalement tué la veuve Isabella Griffiths, 87 ans, qui a été étranglée et poignardée chez elle à Chelsea avant d’étrangler Adele Price, 89 ans, à Kensington.

Le meurtrier tordu a fendu la tête du prêtre catholique Anthony Crean en deux avec une hache en mars 1975 et a mutilé son corps dans un bain rempli de sang à Shorne, dans le Kent.

Lorsqu’il a été arrêté, Mackay a avoué ces meurtres, ainsi que huit autres, dont celui de Stephanie Britton et de son petit-fils de quatre ans, Christopher Martin, en 1974.

Il a également revendiqué le meurtre d’une jeune fille au pair allemande de 17 ans, Heidi Mnilk, qui avait été poignardée et jetée d’un train dans le sud-est de Londres.

Le psychopathe a déclaré avoir tué Mary Haynes, 79 ans, à Kentish Town ainsi qu’un sans-abri, un commerçant et une femme de 92 ans.

Une autre victime, a-t-il admis, était la propriétaire d’un café de 48 ans, Ivy Davies, à Southend, Essex, en février 1975.

Elle avait été traînée en bas avec une ligature autour du cou et matraquée avec une barre de métal.

Mackay avait été patient dans un établissement psychiatrique voisin au moment de tous les meurtres.

Avant d’être jugé, il a retiré ses aveux sur les huit meurtres avant de faire face à un tribunal au sujet des trois autres.

Le tueur, qui a changé son nom pour David Groves alors qu’il était en prison, est actuellement dans une prison ouverte et affirme qu’il s’est réformé et qu’il ne représente plus une menace pour la société.

Une audience est désormais fixée au mois d’avril.

Si le conseil décide que Mackay doit être libéré, le secrétaire à la Justice, Dominic Raab, a le pouvoir d’intervenir.

Un porte-parole de la Commission des libérations conditionnelles a déclaré: «Les examens des libérations conditionnelles sont effectués de manière approfondie et avec un soin extrême.

“La protection du public est notre priorité numéro un.”

Ils ont déclaré que les décisions se concentraient uniquement sur le risque qu’un prisonnier pouvait représenter pour le public s’il était libéré et si le risque était gérable dans la communauté.

Mackay a étranglé Adele Price dans sa chambre à Kensington Crédit : Getty

Isabella Griffiths a été étranglée et poignardée chez elle à Chelsea Crédit : Getty