Le tueur en série Levi Bellfield interrogé en prison sur d’autres crimes non résolus, notamment une attaque au marteau

Le tueur en série Levi Bellfield a été interrogé en prison pour d’autres crimes non résolus.

Les détectives ont interrogé Bellfield sur une série d’incidents, dont une attaque au marteau.

Les détectives ont bombardé Bellfield sur une série d’incidents Crédit : PA

Cela survient deux semaines après qu’il a été interrogé après avoir avoué le meurtre de l’étudiante Elizabeth Chau, qui a disparu à l’âge de 19 ans en 1999.

Vendredi, des agents de l’équipe des crimes majeurs de Surrey et Sussex l’ont interrogé sous caution et en présence de son avocat à l’intérieur de la prison de Frankland, à Co Durham.

L’ex-portier Bellfield, 54 ans – purgeant trois peines à perpétuité pour des meurtres dont celui de Milly Dowler, 13 ans – aurait avoué avoir attaqué Sarah Spurrell, 23 ans, avec un marteau à Hastings, East Sussex, en janvier 2004.

Il est également lié à une attaque trois heures plus tard sur la même route, une autre à proximité de St Leonards et une à la station-service Hinchley Wood à Surrey en juillet 1994.

Une source a déclaré: «Il a admis certains et d’autres qu’il a niés.

« Mais il ne semble pas y avoir beaucoup de doute sur l’attaque contre Sarah. »