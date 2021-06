LEVI Bellfield a déclaré qu’il était « extrêmement inquiet » que son ADN soit sur un lacet, ce qui est la clé de l’affaire du meurtre de Lin et Megan Russell.

Le tueur en série a dit à des amis qu’il craignait que la dentelle ne le voit cloué pour les horribles meurtres de 1996.

Cela vient après que nous ayons révélé comment Bellfield, 53 ans – en prison pour avoir tué l’écolière Milly Dowler et deux femmes – avait admis être près de la scène où Lin, 45 ans, et Megan, six ans, ont été assassinés à Chillenden, Kent.

Une source a déclaré: « Bellfield est vraiment inquiet à ce sujet, cela joue fortement dans son esprit.

«Il en parle beaucoup et dit qu’ils pourraient maintenant l’avoir pour ce crime. Il a reçu des appels en prison de son avocat à ce sujet et a eu des conversations urgentes avec eux.

«Mais il suggère également que son ADN pourrait être placé sur la dentelle pour l’ajuster, car il a à un moment donné envoyé des échantillons de son ADN alors qu’il était lié au crime.

« Beaucoup de gens pensent qu’il a réalisé cela mais, bien qu’il en parle, il n’a jamais avoué.

Le lacet noir de 99 cm a été retrouvé récemment par la police après avoir été perdu pendant 14 ans. Il a été déposé sur les lieux par le tueur

Lin et Megan Russell ont été tués en 1996 avec l’héroïnomane Michael Stone reconnu coupable des meurtres

« Il est trop intelligent pour ça – ou du moins il pense qu’il l’est. »

Le lacet noir de 99 cm a été retrouvé récemment par la police après avoir été perdu pendant 14 ans.

Il avait été déposé sur les lieux par le tueur, qui l’avait utilisé pour attacher l’une des filles de Lin. Il est maintenant testé à l’aide de nouvelles techniques d’ADN.

Les résultats pourraient prouver si l’ancien héroïnomane Michael Stone, 60 ans – purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité pour les meurtres de 1996 – est coupable ou innocent.

Le docteur Lin et Megan ont été tués sur un chemin de campagne alors qu’ils rentraient chez eux après un gala de natation à l’école. L’autre fille de Lin, Josie, alors âgée de neuf ans, a survécu à l’attaquant au marteau qui a également tué le chien de la famille, Lucy.

Bellfield a été emprisonné à vie en 2008 pour avoir tué Amelie Delagrange, 22 ans, Marsha McDonnell, 19 ans, et Milly, 13 ans.

La Met Police de Londres enquête sur lui sur une série d’attaques à la matraque non résolues remontant à 1990.